PREMIJER POSLAO JASNU PORUKU OPOZICIJI: SNS je dao opoziciji kvorum da ne bude sprečena rasprava

PRED poslanicima Skupštine Srbije danas je jedna tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, a sednica je nastavljena nakon što je obezbeđen kvorum.

Foto: Novosti

Premijer Srbije Miloš Vučević oglasio se povodom sednice Skupštine i istakao da je dobro što je predsednica Skupštine Ana Brnabić zakazala redovno zasedanje za ovu raspravu, jer su se time raspršile sumnje i narativi da neko ne sme da razgovara o toj temi.

- Mislim da je dobro da danas svi građani naše države mogu da čuju argumente za i protiv i da čuju šta je prava istina oko rudarenja i litijuma. Dobra stvar je da ministar za rudarstvo i energetiku gospođa Handanović učestvuje. Uzeće aktivno učešće u raspravi i pokušaće da objasni poziciju Vlade i ministarstva i sa stručne strane da odgovore. Ispred SNS ćemo mi dati kvorum koliko fali opoziciji da se održi, da ne bude da smo na taj način proceduralno sprečili raspravu. To smo obećali, to smo uradili i time pokazali da želimo da se to održi. Mislim da je Brnabićeva odredila da gospođa Raguš predsedava. Po mom mišljenju, to je loš predlog zakona opozicije, mislim da bi to bilo pogubno za Srbiju da ne dozvoli korišćenje prirodnih resursa zato što neko nije na vlasti. Kada bi oni bili na vlasti, onda bi to bilo dozvoljeno i da nam drže predavanje oni koji su doveli Rio Tinto - kazao je Vučević.

On je još jednom naglasio da ne može da veruje da u Srbiji neko veruje da će Rio Tinto oterati oni koji su ga doveli i koji kažu da su za rudarenje litijuma, ali u demokratskim uslovima.

-U prevodu, kada oni budu na vlasti, onda može. Treba da brinemo o državi, a ne o interesima neke privatne kompanije. Pred nama je period od 24 meseca da dobijemo odgovore od struke, da li to ugrožava zdravlje građana i životnu sredinu. Kada dobijemo garantije onda možemo da pričamo o tom procesu kao potpunom. Pričao sam sa predsednikom Vlade Severne Makedonije, i oni imaju problem u istočnim delovima Makedonije gde imaju rudnike bakra i zlata, identično im ne daju. Isto se neko dodvori nekome pa sad moraju da plate 415 miliona dolara. I to je bila tema razgovora, jer smo razmenili iskustva po tom pitanju - izjavio je premijer.

BONUS VIDEO: BRUKA OPOZICIJE: Poslanici većine obezbedili kvorum za sednicu o litijumu