VUČIĆ OTKRIO ZAŠTO JE IZRAEL KRENUO U NAPAD: Netanjahu ugledao svoju istorijsku priliku, naknadno i skoro mu se otvorile karte

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o situaciji na Bliskom istoku i rekao da se plaši raspirivanja velikog sukoba.

Foto: Debbie Hill/Pool Photo via AP/Tanjug/Sava Radovanović

Vučić je rekao da je video Netanjahua, Pezeškijana kao i Hercoga i predsednika Turske u Njujorku i razgovarao sa svima i da je video da je Netanjahu umoran, ali da misli da su mu se naknadno i skoro otvorile karte.

Dodaje da će Bela kuća uvek biti uz Izrael, i da odatle ima stotine i stotine aviona oko Perskijskog zaliva.

- Iz Libana je došlo više napada na Sever koji su mu dali priliku da drugačije predoče stvari SAD... Imate Duboku državu, ali i Belu kuću koja je uvek uz Izrael i uvek je dominantnija. Odatle imate stotine aviona na nosačima, u GGS prostoru oko Arabijskog zaliva. Nema to veze sa izborima, gotova sam siguran u to - rekao je Vučić.

- Suština je u tome da mislim da je Netanjahu ugledao svoju istorijsku priliku - rekao je Vučić.

- Nije mi ovo on rekao, tako sam siguran da on razmišlja da će narednih 10 godina biti neizvesne, te da njegova sadašnja prednost treba da bude iskorištena kako bi rešio sve probleme. Mislim da je to Netanjahuov motiv. On hoće da iskoristi ovaj trenutak da reši sve probleme, a posle toga završio karijeru ili ne, ući će u istoriju Izraela - kaže Vučić i ističe da on ima motiv da brani, a da se Iran se postavlja kao zaštitnik muslimanskog sveta.

Foto: Profimedia

- Neće to da rade neke druge zemlje, tako da je komplikovana i teška situacija. Prijatelji su nam i jedni i drugi, i posebno imajte u vidu da će situacija u Ukrajini ići sve teže po Zapad... Ulaganja će biti deset puta veća da bi se Bliski istok sačuvao... Tamo se sve pretvorilo u navijanje, to ne mogu da slušam. Plašim se raspirivanja velikog sukoba. Nastranu ljudski odnos da vam je žao stradalih ljudi i dece. Brine me šta će nama da se dogodi... Kada slušate te govore na Zapadu, oni nemaju veze sa realnošću - kaže Vučić.

Predsednik kaže da se stvari u Evropi menjaju i što se pre promene biće bolje.

- Da li će to biti dovoljno plašim se da ne. Nadam se da ovo na Bliskom istoku neće da eskalira - kazao je Vučić.