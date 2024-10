MARIĆ O NOVOM SKANDALU MILA ĐUKANOVIĆA: On će se vratiti među Srbe

PEVANjE „jači smo od Srbije“ predstavlja sramotu za jednog velikog Srbina kakav je Milo Đukanović, poručio je za "Borbu" novinar i glavni i odgovorni urednik TV Hepi Milomir Marić.

Foto: Hepi tv printskrin

Kao višedecenijski prijatelj lidera DPS-a, Marić je neprijatno iznenađen Đukanovićevom izvedbom pomenute pesme.

– Pesma „jači smo od Srbije“ mi se ne sviđa, jer ga se sećam kao najvećeg Srbina. Ovo je sramno izdanje za jednog velikog Srbina – ocijenio je Marić.

Kako kaže, više mu se sviđa kako Đukanović peva pesmu „Veseli se srpski rode“.

– Ipak mi se mnogo više sviđa kako peva „Veseli se srpski rode“ . On to peva bolje i od Danice Crnogorčević, a i od Novaka i Srđana Đokovića. Zato tu pesmu često puštam kao novu srpsku himnu – naveo je Marić.

Dodao je da Đukanović nije jedini Srbin koji je posrnuo i promenio svoja uvjerenja. Marić je uveren da će se bivši lider DPS-a vratiti među Srbe.

– Nije on jedini Srbin koji je posrnuo, ali kad-tad će on da se vrati među Srbe i to kada uvidi da je njegova politička karijera završena – rekao je Marić.

Marić otkriva da je Đukanoviću nuđeno utočište u Beogradu od hapšenja u Crnoj Gori.

– Dobio je ponudu sa najviših mesta u Beogradu da se preseli u Beograd i da se skloni od hapšenja u Crnoj Gori. Već ga čeka jedna palata na Vračaru. On i Boris Tadić će da se kandiduju na sledećim izborima za predsednika Opštine Vračar. Biće opet komšija sa Svetom Marovićem kao nekada – izjavio je Marić.