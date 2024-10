"SAMO VERUJUĆI U SEBE MOŽEMO DA GRADIMO MODERNU SRBIJU" Vučić objavio video i poslao poruku građanima (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju obilazice oko Gornjeg Milanovca i tom prilikom poručio da samo verujući u sebe i svoje sposobnosti možemo da gradimo modernu Srbiju.

- Kao buldožer borili smo se da razgrnemo učmalost, traljavost i opsesivnu potrebu da prođe još jedan dan, u kojem se ništa neće promeniti. Za deset dana svaki čovek računaće da je ovo ovde već 30, 40 i 50 godina, što je dobro. To će nas terati na nove uspehe, to će nas terati na novi posao, da još energije uložimo, i da neke nove rezultate postižemo. Danas su simbolički spojeni obrenovićevski toponimi, Gornji Milanovac i auto-put Miloš Veliki. Srbija se gradi i Srbija, koliko je to moguće, u ovim nemogućim uslovima u svetu, spremno dočekuje budućnost. Pre svega bih da zahvalim radnicima, onima koji su i po kiši i po snegu, po suncu i po jakom vetru, radili i borili se za budućnost Srbije. Ovaj put je uslov našeg rasta, ovaj put nam donosi veće plate i penzije, bez takvih puteva neće biti ni fabrika. Čovek dok je živ uvek će da se bori da bude bolje i uvek će da kuka i da bude nezadovoljan, to je uslov njegovog napretka. Ali, da li je razlika ogromna, da li su promene velike, ja mislim da je neuporedivo. Još jedanput čestitam svima, želim ljudima u takovskom kraju prosperitet, celoj našoj Srbiji. Živela Srbija - kazao je predsednik.