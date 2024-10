VUČIĆ O IZJAVI ITALIJANSKOG MINISTRA O STANJU NA KiM: Ne vidim nikakve sukobe, iako ih Kurti provocira svaki dan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Subotice gde je obišao završne radove na izgradnji novog objekta Železničke stanice, govorio i o izjavi Gvida Krozeta, italijanskog ministra odbrane.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Naime, Vučić je upitan da prokomentariše izjavu italijanskog ministra odbrane Krozeta koji strahuje od "kosovske krize".

- Ne vidim nikakve sukobe, iako ih Kurti provocira svaki dan. Mi moramo da snažimo, idemo napred, da čuvamo svoj narod, da se borimo za njegove interese. Svako ima pravo da misli šta želi. Nemojte da vas podsećam da sam ja do sada bio u pravu. Ja sam vam predvideo i ovo na Bliskom istoku, iako ste mi se svi smejali i govorili "drama kvin". Kao što vidite najteža situacija i u Ukrajini i na Bliskom istoku. Ne predviđam Srbiji ratove, vreme je da živimo u miru i nada se da nam se rat nikada neće dogoditi. Italija je zvanično postala partner za Sajam turizma, to je vest od danas, Meloni će uskoro kod nas, u naredna 3,4 meseca. Pre toga ćemo još sastanaka sa Italijom da imamo, sa kojom ćemo bilateralnu saradnju za još jedan stepenik više da podignemo. To su naši veoma dobri partneri - kazao je Vučić.

BONUS VIDEO: Opozicija priznala: Protesti protiv litijuma su politički, a cilj je ponavljanje Petog oktobra!