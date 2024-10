"NEĆE ME POBEDITI, SAM ĆU DA ODEM": Vučić o novim izjavama Đilasa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja iz Subotice, gde je obišao završne radove na novoj zgradi Železničke stanice komentarisao i novu izjavu Dragana Đilasa.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

O ijavama Đilasa da će "pobediti Vučića bez pomoći spolja", predsednik kaže:

- Jel na Vaskrs ili na Božić? Neće me pobediti, sam ću da odem. Nadam se da neće moći da pobede oni koji su najgori ni one koje mislim da podržim i da im pomognem na predstojećim izborima. Živi bili pa videli. Do sada sam svaki put ja bio u pravu, do sada je 10:0 po tom pitanju. Verujte pobedniku na reč - jasan je predsednik.

BONUS VIDEO: HIT! Zamuckuje, ne zna šta da kaže: Poslušajte kako se Rakićeva pravda