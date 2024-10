"SADA JE KASNO" Brnabić: Opozicija bi najradije povukla svoj predlog

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je danas da bi opozicija najradije sada povukla predlog novog Zakona o izmenama i dopunama o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ali da je sada kasno i navela da je jasno zašto su oni opstruisali rad Skupštine i zašto su u stvari gurali da prođe vanredno zasedanje, da taj predlog zakona nikako ne dođe na dnevni red.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Kako je rekla Brnabićeva za TV Pink, opozicija je namerno odugovlačila raspravu tokom vanredne sednice o rebalansu budžeta, kako bi sprečila održavanje te sednice.

- Mi smo odgovorili, ja sam rekla, čim završimo sa raspravom o rebalansu, idemo, odmah stavljam na sednicu, odnosno stavljam na dnevni red njihov predlog zakona - rekla je predsednica Narodne skupštine.

Kako je navela, opoziciji nije bilo dovoljno pet dana da se završi rasprava o rebalansu budžeta i finansijskoj podršci i porodicama sa decom.

- Mislila sam da će oni hteti da to ide efikasno i brzo i da zaista imamo pravu raspravu samo o tome, da bi to iscrpili, glasali i došli do tog predloga zakona koji su podneli u vezi sa zabranom istraživanja litijuma i bora. Međutim, vidim već od utorka, srede, da oni u stvari opstruišu, kako bi isteklo vreme, zato što znaju da 30. septembra uveče praktično ja više ne mogu da stavim na dnevni red taj predlog - objasila je Brnabićeva.

Brnabićeva je rekla da usvajanje ovog zakona koji je predložila opozicija može da ima velike posledice, ne samo ukidanje rudarstva.

- I prilično je za mene jasno, ali da čujemo mišljenje odbora za ustavna pitanja. Mislim jasno da je on neustavan. I pitanje je da li bi uopšte mogao da prođe na dnevni red. Ali ja sam zamolila da ga relevantni odbor i široko tumači da bi došao na dnevni red. Mislim da je u najvažnijem interesu ove zemlje i svih naših građana da mi razgovaramo samo i isključivo o tom predlogu zakona. Da naši građani razumeju do koje mere je to štetno, do koje mere je to besmisleno, do koje mere je sramotno da u bilo kom sazivu Skupštine, vi imate 86 narodnih poslanika koji tako nešto predlože i potpišu - rekla je ona.

