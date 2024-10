VUČIĆ I DALJE JAČI OD SNS: Poslednje istraživanjeljpotvrdilo staru boljku naprednjaka

NA srpskoj političkoj sceni, kada je u pitanju rejting stranaka, nema značajnih promena, a brojke i dalje pokazuju da je predsednik države Aleksandar Vučić pojedinačno jači od SNS i da ima poverenje 55 odsto ljudi.

Foto: TANJUG/ TANJUG VIDEO/

Ovo istraživanje "Faktora plus" govori o tome da se nije dogodilo ništa krupno u biračkom telu, što bi podiglo podršku određenim političkim igračima, a nekima spustilo. Naprednjaci su trenutno na 46,8 odsto, a na poslednjim parlamentarnim izborima prošle godine, u okviru koalicije koju su predvodili, osvojili su 48,07 procenata. Predsednik Vučić je na glasanju 2022. godine dobio 58,65 odsto.

Politički analitičar Branko Radun istakao je za "Novosti" da već više godina raste ta razlika između predsednika Vučića i SNS:

Foto: Tanjug

- Lider nosi veći deo prepoznatljivosti. Iako on nije formalno predsednik SNS, on jeste njen politički lider. To što ima veću podršku nego stranke je politički problem za njega, jer postoji jedan deo ljudi koji njega podržavaju, ali ne podržava stranku. U taj prostor pokušava da se ubaci opozicija i preuzme glasove, ali ne ova opozicija koja je agresivno protiv, već umerenija poput pokreta Branimira Nestorovića.

Radun kaže da je ideja o stvaranju pokreta u koji bi ušle stranke vlasti, ali i nestranačke ličnosti koje imaju reputaciju, bio način da se smanji razlika u rejtingu između SNS i Vučića:

- Ljudi su često nezadovoljni vlašću na lokalu ili nekim ministrom, i onda nisu spremni da glasaju za SNS, ali hoće da glasaju za Vučića. Tu je problem loših kadrova na lokalu koji smanjuju podršku partiji. Kada su u pitanju rejtinzi partija, imali smo proteste i skoro izbore, ali nije bilo nekih iskakanja da bi se brojke promenile.

"Politiko": Vešt u balansiranju BRISELSKI portal "Politiko" objavio je juče tekst pod naslovom "Diplomatija Aleksandra Vučića a la kart" ocenjujući da se pokazao veštim u balansiranju između Zapada s jedne i Rusije i Kine s druge strane i da je stekao reputaciju da se bez napora snalazi "na svim stranama, u svim situacijama". - Vučićeva sposobnost da bude u dobrim odnosima sa svima mu je poslužila na geopolitičkoj sceni. Okružen udvaranjem Kineza, Amerikanaca, Rusa i EU, koji Srbiju vide kao ključnu figuru na globalnoj šahovskoj tabli, uspeo je da ih sve ubedi da je ili na njihovoj strani ili da je na ivici da im se pridruži - analizirao je briselski portal. Srpski predsednik je rekao da je veoma ponosan na dobar odnos sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. Posetio je Kinu šest puta, više nego bilo koji drugi evropski lider. Rekao je i da ima relativno dobre odnose sa američkim predsednikom Džozefom Bajdenom i dobre odnose sa bivšim predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Rezultati istraživanja su pokazali i da je SPS trenutno druga po snazi stranka, da ima 7,7 procenata i da su za procenat jači nego na glasanju prošle godine. Da se sada održi glasanje stranka Slobode i pravde (SSP) dobila bi 6,9 odsto, "Kreni-promeni" - Sava Manojlović 4,7, Narodni pokret Srbije i Mi - snaga Srbije po četiri, Novi DSS 3,7, dok su stranke Zeleno-levi front i Srbija Centar ispod cenzusa sa 2,3 odnosno 2,2 odsto podrške građana. Lista okupljena oko SSP nastupila je na prošlim izborima u koaliciji sa Narodnim pokretom, Pokretom slobodnih građana i još nekoliko "građanskih" stranaka i imala je rezultat od 24,32 procenta.