SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA REBALANS BUDŽETA: Za glasalo 136 poslanika - povećan za 132,5 milijarde dinara

POSLANICI Skupštine Srbije usvojili su danas izmenu Zakona o budžetu za ovu godinu, kojim je budžet Srbije povećan za 132,5 milijardi dinara i iznosi 2.173 milijarde dinara.

Brnabić: OVO JE PRIMER KAKO MOŽEMO ZAJEDNO DA RADIMO

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

- Hvala vam svima. Zaista, ovo je primer kako možemo zajedno da radimo. Dakle, ZAJ je glasalo 185 narodnih poslanika, niko nije bio protiv, niko uzdržan, nije glasalo devetoro. Svaka čast svima. - rekla je Brnabić.

Narodna skupština je prihvatila predlog zakona u načelu.

Narodna skupština odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja

Predlog zakona o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za medicinske sestre, doktore veterinarske medicine, magistre farmacije i babice u kontekstu CEFTE u celini usvojen

Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu, obnovljivim izvorima energije u sistemu daljinskog grejanja u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj u celini usvojen

Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji projektu gradnje pametnih brojila u Srbiji prihvatila prijedlog zakona u načelu usvojen

Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu usvojen

Skupština usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, povećan za 132,5 milijarde dinara

Za rebalans budžeta glasalo je 136 poslanika, a protiv je bilo 51, uzdržanih nije bilo, a nije glasalo šest poslanika.

Poslanici opozicionih partija u Skupštini Srbije nisu glasali za predloženi rebans budžeta.

Skupština Srbije odbacila je svih 119 amandmana koje su narodni poslanici uložili na predložen rebalans budžeta.

Dan glasanja

- Saglasno članu 87. stav 5 poslovnika Narodne skupštine, određujem današnji dan, dakle ponedeljak 30. septembar 2024. godine, sa početkom u 17.05 minuta, kao dan glasanja u tačkama dnevnog reda sednice 2. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 14. sazivu i zahvaljujem se predsedniku vlade i članovima vlade što su bili sa nama. Hvala vam. - rekla je Brnabić.

Bajatović odgovorio Ćuti

- Kada nemaš argumente, onda kreneš da vređaš, pa ti još i smeta kad se onaj brani. Ako je čovek doživeo ono što se dešava u Skupštini, valjda ćemo se prepoznati ko je vlast a ko je opozicija. Ne, ja ovo govorim o dostojanstvu narodnog parlamenta. Znam ja dobro šta je arena. Ali treba voditi računa da ovo zaista gledaju i obični ljudi. I mnogo je važan njihov doživljaj ako se baš i borimo za svaki glas. I ja tebi ćutao, verujem, divim ti se već sedam dana. Čak i kad si bacao poslovnike, tad sam ti se divio. Meni to nije palo na pamet nikada. - rekao je poslanik dr. Dušan Bajatović.

Paunović: "Ova sednica, kako ulazi u završnicu, postaje sve zanimljivija"

Poslanica Snežana Paunović, prokomentarisala je današnju sednicu i opoziciju koja je žestoko vređala sve prisutne.

- Ali, pošto smo u završnici sada ove sednice koja je bila zanimljiva, o kojoj se govorilo o svemu, najmanje o temi, o rebalansu budžeta za 2024. - rekla je.

- Kritike su pretrpeli predsednik vlade i određeni članovi vlade, lično, što bi rekli, u narodu. Ali sam rebalans kao rebalans nije bio kritikovan, nisam čula ni neku alternativnu ideju. Očekivala sam da možda to što je prošlo, pa se nije čulo u raspravi, da ćemo čuti u pojedinostima kada krenu amandmani. Amandmani se tek uopšte nisu bavili rebalansom. Kao i obično, bili su izgovor da mi politički ovde pričamo ono što procenimo da će se dopasti građanima Srbije. Evo nas na korak od još jedne sednice koje ste najavili, predsednice, koja će se takođe vrlo dopasti građanima Srbije. Ja se radujem toj sednici po dva osnova, i kao šefica poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, ali i kao predsednica Resortnog odbora. Danas nam nije baš pošlo za rukom da razgovaramo na Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. - dodala je Paunović.

Opozicija napada ministrku Popović

Ministarka pravde Maja Popović, postala je meta Tatjane Macure koja ju je vređala nakon obraćanja, na šta je ministarka odgovorila da su članovi opozicije politički lešinari. Kasnije je uvredama pridružio i Ćuta Jovanović, a ona je odgovorila.

- Ja sam želela da vam pojasnim zašto sam rekla da ste politički lešinari. Zato što ceo dan slušamo priče o kostima na Ceru, o deci koja će kraće da žive, a tema je bila potpuno druga. Rebalans budžeta. Koristite sve ono što biste želeli da kažete kao negativne stvari za ovu vladu i mimo potpuno teme. I iz tog razloga sam želela, i ceo dan građane Srbije dezavuišete. Ali, radi istine, bilo je neophodno da kažemo o čime se vi ceo dan bavite. Ne ceo dan, svih ovih prethodnih dana. Ne pričate o temi uopšte. Molim? Apsolutno sve ono što ste postavili kao pitanje, a jako dobro kao pravnik znate da su zakonom izjednačene. Nemojte, molim vas. - rekla je.

Brnabić odgovorila i Mitroviću

Narodni poslanik Mitrović optužio je Anu Brnabić za zloupotrebu položaja i ako želi da polemiše da dođe na klupe.

-Da vam kažem, ovo je moj posao kao predsednika Narodne skupštine. Nije posao narodnih poslanika da pitaju da li neko želi da obrazloži amandman ili ne. To može da uradi samo predsednik Narodne skupštine. A takođe mogu sa ovog mesta da objasnim građanima kakva je odjednom, ne mogu, jel? Naravno da mogu. Kakva je odjednom razlika? Kada kažemo dobro, u redu, ljudi, obstruisali ste toliko da ne možemo za danas da stignemo, ali ću ja da sazovem sednicu u redovnom zasedanju da ljudi vide kako odjednom niko ne mora da obrazloži svoj amandman. A što ste ga onda podnosili kad niko ne mora da ga obrazloži? Da, to je moj posao- rekla je

Ćuta vređao Brnabić i Vučića, a ona je odgovorila

Aleksandar Jovanović Ćuta je prilikom izlaganja izvređao predsednika Aleksandra Vučića i predsednicu Narodne Skupštine Anu Brnabić.

Ćuta je pitao zašto predsednik ne dolazi na sednicu o litijumu.

-Ono što se dešava trenutno, poštovani građani, jeste bežanija od nečega od čega ne mogu da pobegnu, a to je litijumska groznica, litijumski košmar, koji ovu ženu sa Dedinja, prodavačicu litijuma, progoni i njenog šefa Aleksandra Vučića. Dakle, evo sad, Aleksandre Vučiću, još jednom da ti poručim, nemoj da se plašiš od litijuma, nemoj da se plašiš od Kosova, dođi na ovu sednicu, ako smeš, ako ne, idi dole u restoran pa peci palačinke. - rekao je Ćuta.

Brnabić je veoma mirno nastavila sa čitanjem predloga građanima i poslanicima i na kraju izlaganja odgovorila.

- Ne znam šta je tema. Samo da pročitam građanima Srbije koji nas prate. Ovaj amandman je glasio ovako. Član 5 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom menja se i glasi. Član 18 stav 1 menja se i glasi. Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i člana 17 stav 1 i 2 ovog zakona utvrđuje se srazmernom zbiru mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi osim osnovice doprinosa za prihode koji imaju karakter zarade za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu u kojem je odpočeto porodiljsko odsustvo odnosno u kom je dete rođeno. Stav 8 briše se. Tako da vi niste pomenuli ni reč dete, a ne da ste pričali o amandmanu. Ni reč dete pomenuli niste. Ali ste zato pomenuli Aleksandra Vučića. E dobro, to se zove zloupotreba. To jeste ideja, hvala vam što ste rekli. Dakle, zloupotrebljavate amandmane da bi pričali o čemu god želite i šta god hoćete. Da znaju građani o čemu se radi.- rekla je Brnabić.

Brnabić : "Staviću predlog zakona na redovnu sedmicu kao predsednik Narodne skupštine"

- Da ponovim pred svim građanima Republike Srbije, pošto ste uspešno obstruirali ovu sednicu i ne možemo u vanrednom zasedanju da stignemo da govorimo o tom vašem predlogu zakona, o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ja ću, mimo onoga što ste vi tražili da bude u vanrednom zasedanju, kao predsednica Narodne skupštine, sa najvećim zadovoljstvom i radošću, da stavim taj predlog zakona na redovnu sednicu, dakle tokom redovnog zasedanja. To može da uradi predsednik Narodne skupštine, to ću ja uraditi. Tako da ništa se ne brinite, pobeći od toga nećete. - rekla je Brnabić.

Jovanov: "Mnogo smo se uplašili zbog vaših protesta"

Milenko Jovanov prokomentarisao je izlaganje Ćute Jovanovića i odgovorio na njegov poziv da se građani pridruže protestima.

- Vaših protesta smo se strašno uplašili. Strahovito smo uplašeni, uplašeni smo bili i kad ste pretili ovde, niste hodali po zemlji, dva metra od zemlje ste hodali, išli visoko i pretili ovde poslanicima ko će gde da završi kad ste mislili da vas je okupilo dovoljno, kad ste izmislili da vas je 300 hiljada i ne znam ni ja šta. Tako ste se ponašali i na kolegijumima i u hodnicima. I tada nismo bili uplašeni.

Nismo uplašeni ni sada, a kažem vam, jedini ko se ovde plaši ste vi. A plašite se zato što će građani imati prilike da čuju kakve ste sve gluposti i budalaštine nazvali zakonskim predlogom. Kada građani budu čuli da ono što piše u trećem oku iz zone sumraka vi prepisujete u zakonski predlog, imaće prilike da čuju i ko ste i šta ste i koliko ste ozbiljni i koliko ste u stanju da se izborite za bilo što u ovoj zemlji. Kada čuju da ste propustili jednu tačku dnevnog reda od dve koje ste planirali, da se 86 vas genijalaca potpisalo i niko deset dana nije primetio da vam fali jedna tačka dnevnog reda. Kada čuju još mnoge druge stvari, ko je za šta glasao i 2001. i 2006. i 2011. po imenu, po strankama, sve redom. Pa ćemo da vidimo ko je za šta bio, ko se za šta zalagao, ko je za šta glasao i ko je čiji lobista i ko je šta u ovoj zemlji uradio- rekao je Jovanov.

Odbor napustila zato što joj nije bilo dobro, a onda otišla na konferenciju za medije

Danijela Nestorović, predstavnica Ekološkog pokreta i ovlašćeni predlagač Izmena i dopuna Zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora, napustila je današnju sednicu skupštinskog odbora u trenutku kada je trebalo da brani svoj predlog. Ovaj potez je iznenadio sve o jer se rasprava ticala upravo njenog zakonskog predloga, koji već nedeljama izaziva kritike unutar stručne zajednice.

Kritičari zakona, pre svega iz akademskih i naučnih krugova, tvrde da Nestorovićkin predlog nije zasnovan na relevantnim naučnim istraživanjima, već na proizvoljnim ocenama

KRAJ 60-MINUTNE PAUZE

- Oni hoće da zadrže pare, a da se projekat ne realizuje- rekao je Jovanov o onima koji su prodali zemlju Rio Tintu, a sada se protive litijumu.

Milenko Jovanov opet podsetio opoziciju da su glasali za zakon 2006. godine i poručio da su licemerni i nisu konzistentni u stavu jer sada ''dižu ustanak'' protiv onoga što su sami pripremali

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Martinović:

- Mali prilog onome što je govorio moj kolega i prijatelj Milenko jovanov. Dakle, Zakon o poljoprivrednom zemljištu objavljen je u Službenom Glasniku Republike Srbije broj 62/2006, to je Milenko taj zakon o kojem ti govoriš kad su 4 poslanika DS-a koji su tada navodno bili u opoziciji glasali za ovaj zakon, pa je onda zakon menjan 2008., pa 2009. godine. E, sad šta je važno kod tog zakona. Gospodin milivojević kaže zabranjeno je na poljpoprivrednom zemljištu, to je dakle taj zakon za koji su oni glasali, kaže zabranjeno je na poljoprivredno zemljištu da se, između ostalog vrše bilo kakve druge delatnosti koji nemaju veze sa poljoprivredom, ali neće da kaže da su između ostalog ta 4 poslanika DS-a glasala za zakon o poljoprivrednom zemljištu o kome mi sada govorimo koji sadrži i član 23. E sad, dame i gospodo narodni poslanici pogledajte, odnosno poslušajte kako tačno glasi član 23. citiram obradivo poljoprivredno zemljište može da se koristi u nepoljoprivredne svrhe u sledećim slučajevima: tačka 1, za podizanje veštačkih livada i pašnjaka na obradivom poljopruvrednom zemljištu 4. i 5. katastarske klase kao i za podizanje šuma bez obzira na klasu zemljištva po prethodnoj pribavljenoj saglasnosti ministarstva. I onda dolazimo do ključne tačke gospodine Jovanov, dame i gospodo narodni poslanici zašto su između ostalog 4 poslanika DS 2006. godine glasala za ovaj zakon. Tačka 2 glasi: Dakle obradivo poljoprivredno zemljište može da se koristi u nepoljoprivredne svrhe za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno izvođenju radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih, pazite, opasnih i štetnih materija na obradivom poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva i priloženom dokazu o plaćenoj naknadi za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta koju je rešenjem utvrdila opštinska odnosno gradska uprava. E, za to ste glasali, dakle glasali ste za to , ali nećete to da kažete, ali dobro tu smo mi da vas na to podsetimo da ste glasali između ostalog i za član 23 da na obradivom poljoprivrednom zemljištu, ovo u stvari kad se prevede na jezik običnih ljudi koji ne moraju da budu eksperti ni za poljoprivredu ni za rudarstvo znači da na obradivom poljoprivrednom zemljištu može da se otvori rudnik - podsetio je ministar Martinović Srđana Milivojevića.

Milenko Jovanov upitao Srđana Milivojevića zašto četiri poslanika DS-a nisu glasali za zakon o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu 2006.

Marijan Rističević nakon Parandilovićevog obraćanja: I nemojte uopšte da pitate ovog sa dvora Dragana Đilasa zašto, pitajte ga samo pošto?

Potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin odgovorio Ćuti:

- Nismo čuli naravno ništa o budžetu, ništa o politici, ali evo samo da pomenem više zbog građana Srbije... Znate, Gerharda Šredera je Vladimir Putin uposlio za predsednika Nadzornog odbora za izgradnju severnog toka, dakle najznačajnijeg ekonomskog projekta u svoje vreme između Rusije i Nemačke, nije to on uradio što voli Šredera ili što je mislio nešto dobro o politici Gerharda Šredera, uradio je to zato što je realni političar i zato što u politici koristite sva sredstva da biste došli do cilja za vašu zemlju. To se tako radi, tražite one koji mogu da vam pomognu za bolje pozicioniranje vaše zemlje, šta mislite o njima, šta vas briga šta mislite o njima i koristite ih za svoje ciljeve is voje potrebe, šta je tu sporno? To samo oni koji ništa ne znaju o politici, koji uopšte ne znaju šta je politika ne mogu da shvate - poručio je izmešu ostalog potpredsednik Vlade Vulin.

Milenko Jovanov upitao Ćutu: Pa zar vam nije u interesu da ja govorim što više ako govorim na svoju štetu, pa zar vam nije u interesu da ja radim u korist štete svih ovih ljudi koji sede iza mene, pa što me prekidate?

- Vidite, dok sam govorio sve vreme čuli ste kako dobacuje da to ništa ne valja, da je tanko, da su to nikakvi argumenti i tako dalje, a onda odjednom ovakakv rečnik, ovakav bes, ovakva ljutnja, ovakve uvrede, zašto? Pa zar vam nije u interesu da ja govorim što više ako govorim na svoju štetu, pa zar vam nije u interesu da ja radim u korist štete svih ovih ljudi koji sede iza mene, pa što me prekidate? - upitao je Jovanov.



Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov reagovao je na to što su opozicioni poslanici podneli Skupštini predlog zakona protiv kopanja litijuma i naveo da umesto da ih opozicija ubedi u to da imaju dobar predlog zakona oni prete ili pokušavaju ostale poslanike na svaki mogući način da uvrede.

- Kako da glasamo ako nam pretite - upitao je on.

Nglasio je da će poslanici glasati onako kako i treba da se glasa i poručio da niko ne može da ih uplaši.

Poslanik opozicije Aleksandar Jovanović Ćuta upitao predsednicu Skupštine Anau Brnabić da li će predsednik Republike doći na sednicu o litijumu

-Koliko sam ja čula ovlašćeni predlagač, vaša koleginica Danijela Nestorović je rekla d anikako ne dolazi, ni pod kojim uslovima, nije tačno je l' ? Dobro, onda ću ja sad da vam pokažem snimak šta je ona tačno rekla, stenogram šta je ona tačno rekla...

Potpredsednik Vlade Vulin poručio opoziciji: Nemojte grobovima da branite sopstvenu politiku

- Znate li da je ispod mosta na Adi bila poslednja ili prva, kako god hoćete, odbrana Beograda 1915. godine, trećepozivci su tu izginuli na Adi Ciganliji. Pa da srušimo most na Adi? Znate li da na kolubarskim kopovima, koliko je iskopano mučenika koji su izginuli u Kolubarskoj bici, pa je ekshumirano i odneto u crkvu u Lazarevcu? Treba li da ukinemo i te kopove? Nema stope ove svete zemlje gde neko svojom glavom nije platio za našu slobodu. Ali nemojmo da te svete kosti koristimo za naše nedostojne političke igre i prepucavanje

- Raspravljaćemo o svemu, vređaćemo se, svađaćemo se, nalazićemo argumente. Sve je u redu i sve je dozvoljeno. Samo vas molim, nemojte ničije kosti da iskopavate. Nemojte grobovima da branite sopstvenu politiku - rekao je potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević:

- Zarad istine i zarad građana Srbije moram da ponovim nešto o čemu je govorio gospodin Jovanov, ali i da dodam jednu godinu. Dakle, tačno je 2001. godine gospodine Jovanov Rio Tinto dolazi u Srbiju i ne kažem to ja, to kaže Rio Tinto tokom razgovora predsednika Republike sa građanima Mačvanskog okruga, konkretno u Loznici i Ljuboviji, na čiji poziv i kada su došli, 2004. godine su rađene prve istražne radnje, 2006. godine jeste menjano zakonodavstvo, zakonodavstvo je menjano i 2011.godine, a 2012. godine definisana nacionalna strategija i u toj nacionalnoj strategiji, koliko me pamćenje služi, definisano je da je litijum buvalno nacionalno blago, pokušaću da parafraziram koje treba u strateškom smislu, u ekonomskom smislu iskoristiti i tada se govorilo između ostalog, koliko me pamćenje služi o onim baterijama koje će biti proizvedene u Srbiji i sa ponosom ''made in Serbija'' bar toliko se sećam. Ali da se vratimo na ono što jesu činjenice, dakle činjenica je da postoje rudna i minerlna bogatstva i to je nešto što mogu da ignorišu samo neodgovorni predstavnici vlasti, ali i neodgovorni predstavnici opozicije. To je nešto što može da buda zaista ozbiljan faktor razvoja Srbije u narednim decenijama i što može građanima iz konkretnog regiona, ali i iz cele Srbije da unapredi i životni standard i život. Odgovorna vlast, odgovorna Vlada kao što je Vlada na čijem je čelu predsednik Miloš Vučević ne propušta prilike, ali na prvo mesto uvek stavlja interes građana Srbije i zato na predlog predsednika Republike, dakle otvorena je u naredne dve godine diskusija, rasprava, razgovor sa građanima, razgovor u koji su uključeni i predsednik Vlade i čitava Vlada Republike Srbije, razgovor u koji je uključena i naučna zajednica - istakao je ministar.

Snežana Paunović odgovorila Srđanu Milivojeviću da je Vlada Mirka Marjanovića 1998. godine bila ''eksperimentalna'' i odgovorna za dolazak Rio Tinta

- Mirko Marjanović nije vodio eksperimentalnu vladu nego vladu koja je imala pun kapacitet i poverenje građana. Međutim, ima jedna greška koju smo dozvolili, pustili smo da se sprovede tuđi eksperimernt, eksperiment koji je na vlast doveo ljude koji su bili u najmanju ruku čudni, da ne kažem težu kvalifikaciju. Oduševljava me ovaj smeh ovih mladih nada koji su zaboravili da 1999. godine niko ništa nije poklonio Aljbinu Kurtiju, al Boga mi nešto malo posle 2000. bilo je i takvih, nešto malo posle 2004. bilo ih je još više, nešto malo posle 2006. bilo je jako malo onih koji brane interese na KiM. Sramota je pred građanima Srbije koji pamte i prevaru 2000. godine i bombardovanje 1999. bez odluke SB UN-a i patnje ovog naroda koji je još uvek živ, nije to bilo pre 100 godina danas izgovoriti sve ovo što ste izgovorili. Vlada Mirka Marjanovića, kako rekoste eksperimentalna, ''rio kinto'', šta god je dozvolila i o tome postoje papiri istraživanja, odnosno zajedno sa rudarsko-geološkim fakultetom istraživanja kapaciteta države Srbije. Sve preko toga ste gospodo odlučili malo kasnije - rekla je Paunovićeva.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila Aleksandru Jovanoviću Ćuti koji je rekao da će Rio Tinto iskopavati kosti vojnika iz Prvog svetskog rata:

- Gospodine Jovanoviću ja ću vam reći još jednom neke stvari: Pod jedan, što se kopanja tiče i svega ostalog, nemojte zloupotrebljavati takve stvari, ničije kosti i ničije pradedove, jedan jedini milimetar zemlje nije dobijen eksproprijacijom, jedan jedini milimetar, ljudi imaju pravo da prodaju svoju zemlju i prodali su je. Niko ovde sa ove strane uključujući i mene koju ste sto puta nazvali lobistom Rio Tinta nije doveo Rio Tinto ovde u Srbiji, vaši koalicioni partneri su to uradili, vaši koalicioni partneri su menjali zakone, nemojte vi te mučenike i pradedove da zloupotrebljavate za vaše politikanstvo. I drugu stvar da vam kažem, ponovo, ponovo ste izgovorili brutalnu neistinu, brutalnu neistinu i opet mogu, ponovo mogu da čuju građani Republike Srbije, prodavačice u ''Amanu'' rade za 40.000 dinara, vi čoveče ne znate da je minimalna plata u ovom trenutku u Srbiji 47.335 dinara, vi to ne znate, baš vas briga, baš vas briga, ali nema veze, sto puta neistina - rekla je Brnabićeva.

Jovanov odgovorio na napad Srđana Milivojevića da je Rio Tinto finansirao kampanju SNS-a

- Pa ovo je stavrno sad već toliko smešno i ne smejem se ja onome što govorite nego se smejem vama, tu postoji jako velika razlika, dakle ja sve vreme pokazujem zakone i listinge a on je sve vreme na ''majke mi''. Pa dajte dokaz da je Rio Tinto dao dinara za kampanju SNS-a, dajte papir, date tužiocu, pa dobro kad ste predali tužiocu imate to onda znači u papiru, pa dajte i da mi vidimo - rekao je Jovanov.

Milenko Jovanov podsetio Srđana Milivojevića da je Milivojević podržao Rio Tinto

-Ne vreća nas istina ni na koji način, a sad ćemo da čujemo tu istinu u potpunosti. Dakle, ja sam već na prošloj sednici govorio kada gospodin govori o tome da je neko lobista Rio Tinta on govori o sebi. Dakle, 2011. godine 22.11. u Skupštini, dakle, da li u ovoj baš sali, verovatno i u ovoj sali usvojen je zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima kojim je promenjeno, odnosno utvrđeno da nosilac eksploatacije može biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koje je nosilac istraživanja. Dakle, šta su oni uradili, oni su prvo Rio Tintu dali da istražuje, a onda po zahtevu verovatno Rio Tinta promenili zakon tako da samo onaj ko istražuje može i d aistražuje, ko je za to glasao, evo ga listing sa glasanja 22.11. na listi Milivojević Srđan DS Kruševacc, ali tu se priča ne završava, ako hoćete d ačujete kako izgledaju pravi lobisti Rio Tinta, onda moramo da se vratimo 5 godina unazad u 2006. godinu, naime 2006. godine 17. aprila u onoj drugoj zgradi glasalo se za zakon o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu, 2006. godine tim zakonom su prvi put uveli da ko istražuje može i da ekpsploatiše i tim zakonom su ukinuli mogućnost državi Srbiji da zaradi - naglasio je Jovanov i podsetio da je i za taj zakon glasalo i 4 poslanika deokratske stranke iako je u tom trenutku DS bila opoziciona.

Na član 5 amandman je podnela narodna poslanica docent dr. Biljana Đorđević

Narodna poslanica Dragana Rašić iz Demokratske stranke govori o uslovima obrazovanja u Zaječaru.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije najavila početak rada po amandmanima

Narodni poslanici nastavili su raspravu o predlogu rebalansa budžeta