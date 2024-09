BULATOVIĆ: Jasno je koliki strah Đilas ima za nastavak svoje već propale političke karijere

PO tome što Dragan Đilas koristi svoje medije u poslednje vreme pa gostuje poput narodne pevačice kojoj je karijera u silaznoj putanji, jasno je koliki strah ima za nastavak svoje već propale političke karijere, izjavio je narodni poslanik Dejan Bulatović.

Foto: Printscreen/Jutjub/Dnevnik

- Uz svog omiljenog i prekaljenog statističara, koji uvek nekako proceni da je javno mnjenje drugačije od onog kakvo zapravo jeste, daje svu snagu na pokušaje da okrene ljude protiv Aleksandra Vučića. Da nije tužno, bilo bi smešno, pogotovo ako uzmemo u obzir sramotnu činjenicu da se Dragan Đilas prihvatio funkcije narodnog poslanika, po sopstvenom priznanju, na nagovor Marinike Tepić. I to je naša Srbija dočekala. Možda bolje da ga je podgovorila da otpočne sa blagotvornom terapijom kontrole besa - ističe Bulatović.

- Priča o Mikici koju je ovaj politički šarlatan nonšalantno ispričao u emisiji „Utisak nedelje“, u nadi da će šarmirati svoje simpatizere, zapravo je priča o njemu. Kao i Mikica, i Dragan Đilas se uz pomoć „trange – frange, sve radnje radim samo da dođem do para“ nada da će kako – tako, pa na kraju nekako ipak da se ponovo domogne vlasti. Istina je da će to da mu se pretvori u Nikako. Populista bez ikakve političke validacije, poput Marinike Tepić izigrava eksperta za litijum, naravno u pauzi preturanja po ormanu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kolika je Đilasova frustracija izbornim porazima koje mu Vučić nanosi, vidi se po tome što je upregao i kuso i repato, i Mariniku i Borka, a najviše sebe, u pokušaje da diskredituje svaki potez predsednika Vučića koji napravi. Pa tako, od kako su nedavno posetili Srbiju, Đilasu više ne valjaju ni Emanuel Makron ni Olaf Šolc. Američki ambasador Kristofer Hil, baš kao i kineski predsednik Si Đinping, za Đilasa su takođe persone „non grata“, a sve to samo i jedino zato što su iskazali jasnu podršku predsedniku Vučiću u njegovoj borbi da ojača i još bolje pozicionira našu zemlju - dodaje Bulatović.

- I na kraju, sve je po starom kod Dragana Đilasa. Prazna malicioznost koja ukazuje na političku bespomoćnost. Besomučne laži i klevete na račun predsednika Vučića. Želja za novih 619 miliona evra. Neostvareni san da pobedi Aleksandra Vučića. I apsolutna kontrola medija koji za sebe kažu da su nezavisni i profesionalni. Onako kako je razorio pa otkupio Demokratsku stranku, pokušava sada i sa Srbijom. Do 2012. ju je razarao zajedno sa svojim „Multikom“ birokratama, a danas bi ponovo da gurne svoje gadne prste u teglu sa medom. Jedino što je novo, jeste to da građani razumeju nivo političke gadosti koje dolaze od Dragana Đilasa i da nikada više neće ovaj ološ vratiti na čelo Srbije - zaključuje Bulatović.

