ODNELI KRST I SVEĆE SA STEFANOVOG "GUBILIŠTA": Porodica jednog od ubijenih Srba u Banjskoj o neljudskom činu

PORODICA pokojnog Stefana Nedeljkovića, jednog od trojice Srba ubijenih u Banjskoj u sukobu sa tzv. kosovskom policijom 24. septembra prošle godine, ponovo je juče na mestu njegovog stradanja postavila cveće, krst, ikone, sveće, koji su uklonjeni odmah posle obeležavanja godišnjice ubistva ovog mladića iz Zvečana.

Foto Privatna arhiva

To je u izjavi za "Novosti" potvrdio Stefanov otac, Dragan Nedeljković, koji nam je rekao da je porodica ponovo obišla mesto stradanja čim je čula za ovaj vandalski čin.

- Mi smo mesto ubistva obišli u petak veče i juče ujutru, odneli ikone, kandilo, ponovo ga uredili i ogradili. I ukoliko ponovo pokušaju da to sklone, mi ćemo opet doći i obeležiti mesto njegovog stradanja. Oni mogu ulicu da nazovu po njihovom policajcu, dok nama ne daju da obeležimo mesto ubistva našeg sina jer su neljudi - rekao nam je Nedeljković.

Upitan da prokomentariše u koga sumnja, istakao je da se to "zna samo po sebi", što potvrđuje priče da su to uradili pripadnici tzv. kosovske policije.

Foto D. Z.

Nedeljković dodaje i da albanskim policajcima ništa nije sveto i podseća da su upravo pripadnici tzv. kosovske policije pucali na ikone na crkvištu u Međugori kod Zubinog Potoka, i naglašava da Srbi to nikada nisu, niti će raditi.

- To samo pokazuje sa kim imamo posla i kakvi su to ljudi i ne znam koju reč ni da upotrebim. Jednostavno, hoće da unište i to mesto, da ne možemo da zapalimo sveće niti položimo cveće - dodaje Nedeljković za naš list i naglašava da je uprkos svemu Bog veliki i da svi mogu kako hoće, ali ne i dokle hoće.

Foto D. Z.

Otac pokojnog Stefana ističe da porodice ubijenih Srba i dalje nisu dobile rezultate obdukcije i da ih tužilac i dalje obmanjuje i laže iako su njemu lično iz Instituta za sudsku medicinu u Prištini saopštili da su rezultati bili gotovi odmah posle tri dana. Nedeljković zato ocenjuje da je u pitanju politički potez i namera da se sakrije način ubistva trojice Srba. Inače, sem Stefana, u oružanom sukobugrupe Srba i tzv. kosovske policije ubijeni su i Bojan Mijailović i Igor Milenković.

- Pripadnicima tzv. kosovske policije smeta što smo obeležili mesto na kojem su ubili srpskog mladića, a mi moramo da trpimo njihovo prisustvo koje ni po jednom osnovu nije predviđeno ni legitimno. Po svim sporazumima, a ni po zdravoj logici, Kurtijevim policajcima nije mesto ne samo u Banjskoj, nego na čitavom severu Kosova i Metohije gde živi naš narod. Oni su nas okupirali i to je i bio razlog pobune grupe Srba - kažu nam revoltirani meštani Banjske.

Foto D. Z.

Naglašavaju da pripadnici tzv. kosovske policije svakodnevno vršljaju njihovim mestom u kojem su zauzeli i kompleks Rajske banje, građene novcem Vlade Srbije i ostavili bez posla osamdeset radnika.

Foto D. Z.

Ne očekuju pošteno suđenje

DRAGAN Nedeljković ponavlja da ga nikakva sila neće sprečiti da dostojno i na pravoslavan način obeleži mesto ubistva svog sina, ma koliko puta to bude trebalo.

Smatra da je čin uklanjanja obeležja sa tog mesta tragičan i da pokazuje neljudski odnos albanskih vlasti prema Srbima. Zbog toga unapred sumnja i u ishod sudskog procesa koji se vodi u "slučaju Banjska" pred Osnovnim sudom u Prištini. Da se ne može očekivati pošteno suđenje pokazalo je i prvo pripremno ročište kada ni optuženima niti advokatima nisu dostavljeni neophodni spisi.