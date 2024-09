VUČEVIĆ: Srbija ne sme da prihvati da se Banjska definiše kroz to kako događaj vidi Priština

PREMIJER Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da Banjska nije trebalo da se desi, ali da Srbija ne sme da prihvati narativ da se Banjska definiše kroz ono kako taj događaj vidi Priština.

Foto: D.Z.

Vučević je rekao da se Banjska nije desila sama od sebe, već je reakcija na niz poteza privremene prištinske vlasti, od hapšenja do ranjavanja i prebijanja Srba. "Nije to bilo vreme procvata demokratije i ljudskih i manjinskih prava na Kosovu i Metohiji, pa neko je bio dokon i uradio to što se desilo" u Banjskoj, rekao je premijer za TV Prva.

On je dodao da porodicama ubijenih Srba u Banjskoj privremene vlasti u Prištini ne dozvoljavaju da obeleže mesto gde su ubijeni.

- Mi kao da se stidimo da kažemo da su tamo trojica Srba ubijeni. Mi da se izvinimo za Banjsku, a oni su ubili trojicu Srba. A pri tome su prethodno ranjavali, hapsili, prebijali na desetine Srba - istakao je predsednik Vlade Srbije.

Vučević je rekao da je za godinu dana veliki broj ljudi napustio AP Kosovo i Metohiju, navodeći da je na njih vršen ogroman pritisak i da se plaši da će se to nastaviti.

Premijer je ocenio da je to sramota za one koji bi trebalo da situaciju drže pod kontrolom, misleći na međunarodnu zajednicu, navodeći da to čine "pro-forme, saopštenjima, bez bilo kakvog efekta".

- Dozvoljava se ovakav tretman jednog naroda na jednoj teritoriji koja ima poseban status u smislu međunarodnih snaga i međunarodne prisutnosti i kontrole - dodao je Vučević.

(Tanjug)

