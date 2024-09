MALI PORUČIO: Više od 132 milijarde dinara prihoda u kasi, mnogo projekata kojim se poboljšava kvalitet života

MINISTAR finansija Siniša Mali podsetio je večeras da u državnoj kasi u prvih osam meseci ima 132,5 milijarde dinara više prihoda u odnosu na planirani budžet i dodao da ima mnogo važnih projekata, ne samo onih velikih, koji će se sprovoditi u narednom periodu.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

Mali je podsetio da se ulaže 18 milijardi dinara više u poljoprivredu, dodajući da nikada veći budžet za taj sektor nije bio.

-Sa ovim rebalansom nakon njegovog usvajanja naši poljoprivrednici će imati 137 milijardi dinara na raspolaganju i to je nikada više, 7,3 odsto našeg budžeta ide upravo u poljoprivredu. Nekada je misao imenica bila da to bude 5 odsto, sada je to 7,3 odsto i mislim da to pokazuje na pravi način našu posvećenost poljoprivrednicima, rekao je Mali u parlamentu.

Ima i više novca za prosvetu 12 milijardi, za zdravstvo 25,6 milijardi, za nauku, za kulturu, za ekologiju, ali i 111 milijardi dinara više za kapitalne investicije.

-Kada govorimo o investicijama, jeste, investiramo u velike projekte, projekte koji menjaju perspektivu Srbije, čine naše okruženje, našu ekonomiju i konkurentnijom i atraktivnijom i tu prevashodno mislim na izgradnju obilaznice oko Kragujevca, na izgradnju devet brzih saobraćajnica i autoputeva koje trenutno gradimo, na završetak brze pruge do Subotice, koja će biti gotova krajem ove godine, na početak izgradnje brze pruge do Niša, pa onda nastavljamo i do granice sa Severnom Makedonijom, rekao je Mali.

Kako je dodao, osim tih velikih projekata, izgradnje metroa u Beogradu, umrežavanje sa brzim saobraćajnicama, sa brzim železničkim prugama, sa autoputevima.

On je naveo da u ovom rebalansu ima nastavka ili početka obnove i opremanja 65 objekta širom Srbije.

-I tim ulaganjima bavi se Ministarstvo za javne ulaganja, to je 8 opštih bolnica, dakle Loznica, Kikinda, Vranje, Prokuplje, Leskovac, Novi Pazar, Zaječar i Surdulica, dakle 8 opštih bolnica, 6 klinika i drugih zdravstvenih ustanova, Tiršava 2, institut za majku i dete dr. Vukan Čupić, Klinika za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbija, institut za infektivne i tropske bolesti, institut za javno zdravlje Pančevo i institut za patologiju, tri doma zdravlja, Čukarica, Rača i Kučevo, četiri ustanove socijalne zaštite i stanove za izbjeglice, Gerontološki centri, Novi Sad i Subotica..., rekao je Mali.

Mali je rekao da se ne ulaže samo u autoputeve, metro, Ekspo, već i u one projekte koji direktno menjaju kvalitet života građana.

-Šest naučnih ustanova, Institut Biosens, Bio4 Campus, Hemijski fakultet i tri naučno-tehnološka parka Čačak, Kruševac i Niš. Dakle, i dalje nastavljamo da gradimo naučno-tehnološke parkove i da investiramo u naučne institute imajući u vidu koliko nam je nauka važna. Upravo na takav način odgovaram i onima koji su iz opozicije rekli da se ništa u nauku ne investira, rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, u ovom rebalansu budžeta su i 22 škole - Gimnaziju Mladenovcu, Škole u Paraćinu, Đurđevu, Novom Pazaru, Doljevcu, Novoj Varoši, Ražnju, Raškoj, Trsteniku, Bujanovcu, Loznici, Rekovcu, Trgovištu, Čičevcu, Ćupriji, tri školska objekta u Rači, dve škole u Sjenici, srednja stručna škola u Kragujevcu i osnovna škola Vladislav Ribnikar u Beogradu.

U Skupštini Srbije večeras je završen rad, a poslanici će raspravu o rebalansu budžeta nastaviti u ponedeljak, u 10.00 časova.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja