SRBIN ODGOVORIO ŠOLAKOVOJ NOVINARKI: Kosovo nije izgubljeno! Imamo pomoć države bez koje ne bismo izdržali ni tri dana (VIDEO)

LIDER Srpskog narodnog pokreta nekadašnji gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović tokom gostovanja u jednoj od emisija na opozicionoj televiziji, jasno je novinarki stavio do znanja da Kosovo nije izgubljeno.

Foto: Printskrin

- Ostao je narod, i sotali su spomenici kulture koja je jako vredna i od koje niko nema pravo da odustane - rekao je Stojanović.

Istakao je da je njega lično zadržala njegova porodica i prijatelji sa kojima živi.

- To je ono što nam je najvažnije. Održala nas je i naša crkva i da budemo pošteni do kraja. Održala nas je i pomoć državem, to je neosporno. Mi bez finansijske podrške države ne bi preživeli ni tri dana.

