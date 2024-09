JOŠ JEDAN DOKAZ: Opoziciju je sramota svog predloga zakona i pokušava da odloži raspravu

I PETOG dana rasprave o rebalansu budžeta u Narodnoj skupštini vodi se polemika između poslanika vlasti i opozicije o tome ko je kriv za odugovlačenje sednice.

Međutim, uvidom u sistem jasno se vidi ko koliko koristi vreme za raspravu koje ima svaka poslanička grupa.

Tako se nedvosmislneo vidi da poslanička grupa Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane, kao ubedljivo najveća poslanička grupa u parlamentu, ima na raspolaganju čak 140 minuta. Poslanici ove poslaničke grupe su potrošili do sada manje od 20 minuta! Ovo jasno govori o tome da poslanici SNS-a ne odugovlače sednicu unedogled, jer da to žele, mogli su da iskoriste više od polovine vremena koje imaju na raspolaganju do sada, kao što su to uradili na primer poslanici poslaničkih grupa Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, poslanička grupa Novi DSS – POKS (NADA) Miloša Jovanovića ili poslanička grupa Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije Miroslava Aleksića.

Ostaje da vidimo kako će se danas ponašati poslanici opozicionih poslaničkih grupa, s obzirom na to da u prvom satu i dalje koriste svaku priliku za reč, što dalje dovodi do duže rasprave u plenumu i sve je neizvesnije da će rebalans budžeta biti izglasan danas.