VUČIĆ IZ NJUJORKA: U svemu se vide trostruko bolji rezultati nego ranije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Informer TV iz Njujorka.

Foto: Printskrin Informer

- U politici ništa ne dođe posle jednog dana. Kinezi kad otvaraju velike fabrike govore dugo zato što je mnogo truda uloženo. Kod nas to sve prođe... Ljudi kod nas još nemaju svest da je to za nas život, ono što isplaćuje plate i penzije... Nema velikih uspeha u jednom danu. Za nas je važno da Srbija ima svoju prepoznatljivu poziciju i potreban nam je uravnotežen pristup svetskim problemima - kazao je on.

Ističe da je u razgovoru sa desetinama svetskih lidera gledao da jačamo ulogu Srbije.

- Naša pozicija nije laka. Ko kaže da će da je reši za dan nije dovoljno ozbiljan i odgovoran. Moramo da budemo racionalni i da guramo zemlje napred, da se borimo za nove investicije - rekao je Vučić.

Kaže da trenutno imamo 6 milijardi evra na računu.

- Moramo da držimo deficit ispod 3 posto i da ne povećavamo stopu javnog duga u odnosu na BDP - rekao je on.

Ukrajina deveta tema u SAD

Kaže da je u Njujorku glavna tema Bliski istok, a Ukrajina je već deveta ili deseta tema kod građana SAD.

- Ko god da pobedi neće biti onakva podrška Kijevu kao ranije. Znam koliko su pragmatični i racionalni - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer

Najavio je susret sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom.

- Izjava ruskog predsednika Vladimira Putina izazvala je veliku pažnju, ali najveću pažnju izaziva veštačka inteligencija i trka sa NR Kinom - kaže Vučić.

On je podsetio na forum Kine i Zambije o veštačkoj inteligenciji kojem je prisustvovao.

Kaže da svi govore o miru, a svi u stvari govore o "svom miru", tj. pobedi nad protivnikom.

- Niko to ne krije, a na kraju će mir biti, zapišite, prvi put ovo govorim javno, na dostignutim linijama korejskog scenarija - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer

Dodao je da je Bajden dobio isto istraživanje koje je on video (po kom je Ukrajina tek na 9. mestu za Amerikance).

- Rusi sada, uz sve probleme i teškoće koje imaju, oni ne pokazuju da se sa tim suočavaju. Pokazali su da su žilaviji nego što su svi očekivali. Pričam o ekonomiji, a bilo je strašno glupo potcenjivati rusku vojsku, jer ko god je potcenjivao rusku vojsku znamo kako je kroz istoriju prošao. Mira ne može da bude zato što Rusi sada imaju psihološku prednost na ratištu. Tramp je orijentisan ka biznisu i on će gledati da pronađe rešenje. Tramp je video to istraživanje i zato je smeo da ide ovako otvoreno protiv Zelenskog - rekao je predsednik Srbije.

Kaže da će na prijem Srbije u UN doći Erik Solvel, jedan od bliskih prijatelja Kamale Haris, ali i Ričard Grenel, a najavio je 15-16 ministara, ljude iz UAE, Petera Sijarta.

Kaže da je Đorđa Meloni hvalila Srbiju pred Ilonom Maskom.

- Mislila je da on manje zna o Srbiji nego što on zna. Reč je o strahovito sposobnom čoveku - rekao je Vučić.

Veštačka inteligencija

Dodao je da je razgovarao sa ekonomski najmoćnijim ljudima na svetu i da svi vide "veliku utakmicu" između Kine i SAD, po pitanju ekonomije i veštačke inteligencije.

- Amerika ima malu prednost, ali Kina ima više želje da se bori. To je "mrtva trka". Evropa već zaostaje i pitanje je kako će to da nadoknadi. Mi smo mali, ne možete da nas merite sa velikim igračima. Amerika i Kina predstavljaju 44 odsto ukupne svetske ekonomije. Nama smo važni i moramo našem narodu da obezbedimo budućnost i da uskočimo u dobar vagon u kompoziciji koja ide u budućnost - kazao je on.

Predsednik Republike Srbije je dodao da sve košta puno, pogotovo veštačka inteligencija, i da je potreban napor i ogromne pare za napredak.

- Kina je preuzela ulogu da bude vodič i lider za zemlje u razvoju. Ja ću da tražim i molim naše da pošaljemo naših 300-400 naših najpametnijih učenika da ih obučavaju. To je najmanje što možemo da uradimo. Jer hoćemo da uložimo u znanje ali da ti ljudi ostanu u Srbiji, potpisaće ugovor - rekao je on.

Opozicija

Kaže da u opoziciji doživljavaju politiku kao natpis na jednom spomeniku "ovde ležim ja, a čitaš ti, a voleo bih da čitam ja, a ležiš ti".

- Kada kažemo da će plata biti 100 hiljada, neko se ubaci i kaže "e, ne, treba da je 120", a mi izračunamo koliko može da se podigne. Tako oni doživljavaju politiku, možete da delite plate onoliko koliko je realno, možete da tražite od ljudi da razumeju ono što je politika da bismo mogli da napredujemo dalje. Ali to bacanje Ustava, to me ne zanima. Besmislena je priča o Titu. Potpuno je drugo vreme i ne možete da ih upoređujete. Tito je bio uspešan da, uvek se više oslanjajući na zapad, uspevao da Jugoslaviju prikaže kao nezavisnog političkog učesnika. Ne vidim šta je u tome loše. Mi ne možemo da se poredimo sa Alžirom, Marokom, Egiptom... Ali oni mogu da nam budu prijatelji - rekao je on.

Dodao je i da je Ana Brnabić borac i da se ne sekira o dešavanjima u Skupštini.

Bećirović u lažima, a Tito na Dedinju

Ističe da je Denis Bećirović Srbiju napao besmislenim lažima.

- Nama u Sarajevu neće ni odgovor da objave. Oni sami znaju da lažu, svi znaju da lažu, ali šta ih briga, oni će da teraju svoje. Celu operaciju su ovde vodili posle najave da će Titov grob biti uklonjen. Zato sam reagovao brzo i rekao da se to neće dogoditi. Onda su potpuno poludeli jer su ljudi videli moju izjavu - rekao je Vučić.

Ponovio je svoje argumente za Titov ostanak na Dedinju.

Za Bećirovića dodaje da je objavio knjigu o "četiri srpska genocida".

- Vi možete da razgovarate sa nekim ko nešto laže i zna da laže, a ne možete sa nekim ko je posle godina ponavljanja laži počeo u njih da veruje. Šta da razgovaram sa njima? On tvrdi da je Srbija počinila genocid nad BiH u Prvom srpskom ustanku! Inače se ježim tih teorija zavere. Te ludosti nas vraćaju u srednji vek, ali ovakve ludosti i zavereničke teorije koje slušamo iz Sarajeva... Zar je on nešto mnogo opasan, pa mi da ratujemo? Godinu dana nam pričaju kako će da kupe jedan helikopter i sad priča da ćemo da ratujemo. Šta će da rade Srbiji sa dva helikoptera? Ništa! A šta će Srbija da radi vama? Pa, ništa. Neko ludilo tu postoji, našli su neke bošnjačke Milovane Brkiće, neke ludake koji ih vode u tom smeru - rekao je Vučić.

"U svemu se vide trostruko bolji rezultati nego ranije"

Ističe da opozociji nije problem položaj Srba na Kosovu i Metohiji, nego Aleksandar Vučić.

- Nije da li ćemo imati struje, kada dolazi neko u Beograd da vrši pritisak na Srbiju, "aha, Aleksandar Vučić se hvata za glavu", ali njih ne interesuje Srbije već samo dolazak na vlast, jer znaju da imamo više para i da mogu da pokradu i više nego pre 10 godina, nikakvog drugog smisla. U svemu se vide trostruko bolji rezultati nego ranije, država je postigla neke stvari i nama je teško da radimo više jer smatramo da smo mi, ja, između ostalog, ne radim više nego pre 2-3 godine, i moraću da radim više, da maltretiram sebe da se naviknu na to. A mi očekujemo dobru platu posle škole, ali ne, moraš da učiš i radiš više - dodao je Vučić.

Uporedio je životni vek i radni staž sa Nemačkom, gde raste staž.

- Uskoro ćemo imati lek za rak i mnoge druge stvari, tada će životni vek biti produžen i do 90 godina. Moraćemo da radimo više, da napredujemo više, jer država ne može da plaća toliki broj godina penziju. Mislite da je Bogom danom da imamo stabilan dinar, nikada nismo do 2012. godine imali, prvi put u istoriji imamo stabilan dinar 12 godina. Zahvaljujući sistemu, ali to nije dato, lako će ponovo da unište i pokradu - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da ljudi imaju svoje emocije, što je normalno, ali na kraju nemoguće da se i najbolji na svetu svima dopadne.

- Na kraju ljudi cene rezultat, kao i svuda u svetu. Neće sirotinja za njih da glasa, i misle da će da ih ubede u svoje besmislice i laže, ali ljudi imaju svoje novčanike, znaju šta se dešava. Ali postoji deo ljudi koji žive veoma teško i idemo da rešavamo liste čekanja, pitanje da li će se to rešiti uskoro, a gade mi se oni koji govore kako su rešili problem u Nišu, tobože. Ali šta da se radi, ljudi vole da lažu. Biće potrebno jedno 15-ak dana da se sastavi program oko liste čekanja da se pomogne našim ljudima - rekao je on.

Kaže da će 25 od 31 dana u oktobru ili biti u inostranstvu ili imati strane zvaničnike u Beogradu.

- Biće mnogo i afričkih i azijskih predsednika, biće zanimljivo. To nam je posao - rekao je on.

Najavio je i odlazak u Češku na rođendan Miloša Zemana, odlazak u CERN...

- Dugo nisam bio na Ekspo gradilištu, moram da odem, nedostaje mi... Da pojedem sendvič sa radnicima - rekao je on.