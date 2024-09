LONČAR OBJASNIO ĆUTI: Kad spominjete Aleksandra Vučiča trebalo bi da ustanete! (VIDEO)

MINISTAR zdravlja u Vladi Srbije Zlatibor Lončar poručio je danas u Narodnoj skupštini Aleksandu Jovanoviću Ćuti da bi trebalo da ustane kada spominje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

Naime, tokom trajanja poslaničkih pitanja, poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta postavio je pitanje ministru zdravlja, u kome je rekao da je „krenuo oštro prema lekarima“ zbog suzbijanja lista čekanja te podrugljivo pričao o tome kako čeka predsednika Vučića da se vrati iz Njujorka sa čarobnim štapićem. Tokom odgovora ministra Lončara, poslanik Jovanović je sve vreme dobacivao spominjući predsednika Vučića, nakon toga mu je ministar rekao sledeće.

- Ja sad vas nisam razumeo najbolje, da li se zalažete da se reše liste čekanja ili da se ne reše. Ja zaista poštujem građane koji su glasali za vas, ali što se tiče vašeg mišljenja, posle svega što radite i pričate, meni stvarno to malo znači. Vi u roku od tri sata promenite pet mišljenja. Što se tiče Vučića, kad ga pominjete trebalo bi da ustanete, znate. Vi da živite još sedam života ne možete da napravite rezultate koje on napravi za mesec dana. Prema tome, to bi trebalo da imate na umu - poručio je Lončar.