BRNABIĆ OPOZICIJI: Podneli ste 146 amandmana i odugovlačite sednicu - kako mislite da stignemo da pričamo o litijumu?!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić zamolila je opoziciju na otvaranju današnje rasprave o rebelansu budžeta u parlamentu da kaže šta i kako hoće da radi u Narodnoj skupštini, s obzirom na to da namerno odugovlači sednicu.

Foto: Printskrin

Ona je istakla da je opozicija podnela neverovatnih 146 amandmana o kojima treba da se raspravlja do kraja vanrednog zasedanja, koje ističe 30. oktobra u ponoć. Po zahtevu opozicije, rasprava o litijumu i Kosovu i Metohiji takođe treba da se održi u okviru vanrednog zasedanja.

- Apsolutno sam želela danas da kažem svima, vama narodnim poslanicima i građanima Srbije, da vi, pre svega poslanici opozicije, morate da odlučite šta su vam prioriteti i šta želite da radimo u Narodnoj skupštini. Podneli ste predlog Zakona o zabrani istraživanja i iskopavanja litijuma i bora. U predlogu ste tražili da to bude na vanrednom zasedanju koje po zakonu traje do 30. septembra u ponoć. Od prvog oktobra počinje, po zakonu, redovno zaasedanja. A onda ste istovremeno podneli 146 amandmana na ove zakone o kojima trenutno raspravljamo. Korisite svako pravo na repliku, svako pravo na povredu poslovnika koje je u stvari replika, a ne povreda poslovnika. Otežete sednicu, odugovlačite, ne možemo da se dogovorimo kako da radimo da završimo ovu sednicu. A onda ste dodatno podneli i zahtev za sednicu o Kosovu i Metohiji koje takođe treba da bude u vanrednom zaedanju. Vi ili ne znate kad se završava vanredno zasedanje, ne znate Zakon o Narodnoj skupštini ili ne želite da se to desi, da ovde raspravljamo o litijumu i Kosovu i Metohiji - rekla je predsednica skupštine.

- Evo, molim vss da iradite šta želite sa tih 146 amandmana da bismo završili ovu sednicu i počeli sednicu o predlogu zakona o litijumu. Molim vas, molim vas! Sada vam objašnjavam kako možemo da radimo. Molim vas da se dogovorimo kako ćemo da radimo, tome inače služe kolegijumi. Neki predstavnici poslaničkih grupa opozicije učestvuju na tim kolegijumima i ja im se na tome zahvaljujem. Ali znate, 146 amandmana sa dinamikom rada koju smo videli od ponedeljka znači da mi ni ovo što imamo ne možemo da završimo u redovnom zasedanju - zaključila je Brnabić.