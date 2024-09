ĐURIĆ: Zaista ništa pametnije od Denisa Bećirovića nismo ni očekivali

MINIStAR spoljnih poslova Marko Đurić odgovorio je na nove napade na Srbiju od strane člana Predsedništva BiH Denisa Bećirovića.

Foto: D. Milovanović

Njegov odgovor prenosimo u celosti:

Zaista ništa pametnije od Denisa Bećirovića nismo ni očekivali, nego da bruka svoju zemlju pred svetom pokušavajući da lažno i maliciozno optuži susednu i prijateljsku Srbiju. I mogu da kažem da je svojim delovanjem pokazao da maligno pokušava da podrije Dejtonski poredak unutar Bosne i Hercegovine, da zemlju Srbiju koja godinama i duže od dve i po decenije dosledno i snažno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, naravno integritet Republike Srpske i Federacije u okviru Bosne i Hercegovine, optuži pred međunarodnom javnošću, pokazujući time da mu nije stalo do regionalne saradnje, do dobrosusedskih odnosa i povrće. Ja pozivam međunarodnu zajednicu da reaguje i osudi ovaj pokušaj da se naruši dobra saradnja u regionu, da se naruše dobri odnosi i prevazilaženje teškog nasleđa 90. godina. Srbija, kao zemlja koja je snažno okrenuta budućnosti, snažno okrenuta izgradnju novih mostova, saradnje, iskrene saradnje, sa puno poštovanja prema svim narodima u regionu, mogu da kažem, u svoje ime, rastužena ovako neodgovornim nastupom jednog od članova predsedništva Bosne i Hercegovine. Uzgred budi rečeno koliko svojim brukanjem Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Bećirović narušava Dejtonski poredak, govori činjenica da on za ovakav istup, za ovakav antisrpski istup u Ujedinjenim nacijama nije bio ovlašćen od strane predsedništva Bosne i Hercegovine i da je na samom predsedništvu sa jednim uzdržanim glasom, jednim glasom za i jednim glasom protiv odbijena ovakva platforma koja je u stvari ratno huškačka, nacionalistička i koja ima za cilj da vrati region u prošlost. Moram da razočaram, gospodina Bećirovića. Nećete zaustaviti poboljšanje odnosa Srba i Bošnjaka u regionu, ni Vi, ni bilo koji drugi sebičan političar. Nećete zaustaviti poboljšanje položaja Srbije u međunarodnoj zajednici, ni Vi, ni bilo koji drugi sebičan političar. Nećete zaustaviti budućnost regiona vašim izlivima mržnje, vašim pokušajem da ceo region vratite nazad u 90te. Mogu samo da kažem da ćemo nastaviti da insistiramo na tome da Dejtonski sporazum bude poštovan, ali kako u onome, delu koji se odnosi na teritorijalni integritet, tako i onom segmentu koji se odnosi i na prava Republike Srpske. Naše je pravo po Dejtonskom sporozumu da u skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama gajimo, negujemo i razvijamo odnose sa Republikom Srpskom i mi baš volimo to da radimo, kao što pružamo ruku saradnje i svima drugima sa puno poštovanja i uvažavanja. Ono što ne poštujem i ono što ne poštujemo, to su političari koji žele da, poput onih koji su ranih devedesetih iskopavali i u figurativnom i u prenesenom smislu stare jame i otvarali stare rane, pa je to rezultiralo tragedijom, dakle, neki i danas pokušavaju da se tako ponašaju. Srbija neće da se spušta na taj nivo, mi nećemo da se spuštamo na taj nivo. Verujemo u to da samo kroz saradnju, samo kroz normalne odnose možemo da idemo napred, a nesrećni Bećirović samo je obrukao BiH i ljude koje tvrdi da predstavlja. A ja tvrdim da on ne predstavlja ni bošnjački narod, kao što ne predstavlja ni srpski, ni hrvatski narod u BiH. I žao mi je zbog njegovog ispada, ali idemo dalje i do potpuno nove slike sa odnosima u regionu."