''TI LJUDI POJMA NEMAJU'': Predsednik Vučić o opoziciji i tvrdnji da Srbija ima nestabilne finansije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić do srži je ogoleo tvrdnje opozicije da Srbija ima nestabilnu ekonomiju, izrazivši žaljenje zbog niskog stepena znanja i obrazovanja opozicionih prvaka.

Foto: Printskrin

- To pokazuje koliko je neznanje postalo dominantno u politici uopšte. Kada sam postao predsednik Vlade 2014. stopa javnog duga u odnosu na BDP bila je 79 odsto, mučili smo se. Zato smo morali da donesemo teške mere fiskalne konsolidacije. Stopa javnog duga danas je niža od 50 odsto, 49,5 odsto. To je neuopredivo bolja situacija. Ti ljudi pojima nemaju. Mi ćemo uskoro da dobijemo, nadam se, iunvesticioni rejting. Naš rejting danas je najviši u istoriji Srbije. Uskoro ćemo prvi put u svojoj istoriji doći do investicionog rejtinga. Prvi put 12 godina za redom imamo stabilan kurs dinara. Nikakve probleme u ekonomiji nemamo. Kipar je zemlja EU sa najvišom stopom rasta 3,5 odsto, mi ćemo imati preko 4 odsto, a prosek EU će biti na 0,9 odsto. Dakle, neću da govorim o stotinama izgrađenim kilometara putevima. pruga, novim bonicama, školama, stadionima, obnovljenim muzejima, pozorištima. Žao mi je kada kod tih ljudi vidim nizak stepen znanja i obrazovanja. Voleo bih da politika bude na malo višem nivou - rekao je Vučić.

- A što se tiče gospodina Jovanovića, meni je sad teško da se vratim, imam neka, čini mi se malo važnija posla u GS UN i u razgovoru sa svetskim liderima ovde. Nudio sam im to i baš njegova poslanica je rekla da bi to bilo kršenje Ustava kao i Marinika Tepić. A to da li umem da ih razbucam kao Panta pitu, umem i nastaviću to da činim do kraja svog mandata.