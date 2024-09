BOŽIĆ: Divljaštvo i nasilje su manir Tepićkinih gazdi

KAD god se Marinika zapita za neko dešavanje u Vojvodini, građani se pridrže za novčanik u strahu da ne nestane još neki milion, u čemu je Tepićeva pokazala da je najveštija - izjavila je Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Foto: SNS

- Da je podsetim, divljaštvo i nasilje su manir koji je obeležio vlast njenih i prošlih i sadašnjih gazda. Priželjkivanje tenkova, reke krvi na ulicama, kupanje sumpornom kiselinom i guranje članova porodice političkih neistomišljenika u šaht, bio je i ostao nedosanjani san Srbije u kakvoj bi da živi Marinika Tepić. Napad na porodicu političkih neistomišljenika nije legalan niti legitiman način političke borbe, a širenje dezinformacija i skupljanje jeftinih političkih poena preko ljudske tragedije svakako nije i ne može biti moralan čin - navela je Božićeva.

- Verujem da je Mariniki neobično kad nema ko da joj naredi šta treba da radi i kaže, pa to projektuje na sve oko sebe. Kojim rezultatima to može da se pohvali opozicija dok je bila na vlasti? Na to pitanje ne postoji odgovor, zato danas pokušavaju od svega da naprave vest, a od sebe žrtve, tražeći novo stradanje i tragediju oko koje bi se okupili. Pokušaće sve u nameri da ljudima zamažu oči, a umesto rezultata i politike mogu da ponude samo nasilje i pokušaj dolaska na vlast preko ulice. Opozicija ne propušta priliku da svaku tragediju pretvori u poligon za političku borbu, a ovo je samo poslednji u nizu spinova kojim pokušavaju da zbune javnost ne bi li na tome prikupljali političke poene. Zato nema potrebe da se brine, jer danas postoje institucije koje rade svoj posao, za razliku od vremena u kojem su burazerske kombinacije njenog gazde Đilasa vrednovane. Pitanje koje se samo nameće je kako se to baš Marinika javlja i meša u izbore u kojima mesta političarima nema? I odakle ime Andreja Vučića u svemu koji sa temom nema baš nikakve veze? Valjda je uposlenica Dragana Đilasa navikla da u svom političkom magnovenju redovno napada porodicu predsednika Vučića u naletu svoje političke nemoći i neznanja - zaključuje Božić.

BONUS VIDEO: "VUČIĆ NEGIRA GENOCID U SREBRENICI, SRBIJA TREBA DA NESTANE": Novi izliv mržnje Milojka Pantića