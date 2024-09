"EVROPA MORA DA ZAVRŠAVA RAT" Vučić: Kada ne vraćaš majkama muževe i decu u kovčezima onda imaš šansu nešto da uradiš

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka gde je istakao da osim političkih razgovora, deo će biti posvećen ekonomskim pitanjima i konsultacijama.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Evropa mora da završava rat i o tome ću da govorim na svakom mestu. To su Šolc i Makron razumeli. Pojede nas rat. Živeli bismo mnogo bolje, i oni bi imali rast preko dva ili tri to bi bio opšti napredak u svim našim ekonomijama... strašno je važno da se to prekine što pre, nije važno u kakvim uslovima. Kako je Gandi govorio kada imate mir sve je mnogo lakše da se uradi... Kada ne vraćaš majkama muževe i decu u kovčezima onda imaš šansu nešto da uradiš - rekao je Vučić, te dodao da se primeti jačanje Kine, Rusija se konsolidovala, Zapad želi da sačuva vrednosti i da sve postaje komplikovane.