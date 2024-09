"IMAĆEMO MNOGO SUSRETA" Vučić: Govoriću u UN u utorak o narušavanju međunarodnog prava i KiM

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će tokom boravka u Njujorku imati puno važnih sastanaka sa svetskim liderima, kao i da će u okviru Generalne skupštine UN održati govor u utorak između 19.30 i 20 sati po srpskom vremenu i da će govoriti pre svega o narušavanju svih principa međunarodnog javnog prava, kao i o AP KiM.

Foto: Printskrin

- Glavni deo za nas je 24. septembar, utorak, negde oko 19:30 ili 20 sati po srpskom vremenu. Tako da sad ne mogu baš tačno da kažem jer to nikad ne znate da li će neko da govori 10, 15 ili 20 minuta, da li će neko da se ne pojavi i tako dalje, ali to je to. Tako da mislim i verujem da ćemo imati mnogo, mnogo susreta - rekao je Vučić novinarima.

Najavio je da će u ponedeljak krenuti i sa odlikovanjima onima koji su nam pomogli po pitanju rezolucije u Srebrenici, kada smo uspeli da većinu sveta imamo na strani koja ne želi osudu Srbije.

- I to je veliki uspeh i mi ćemo se susresti sa Vang Jiem i sa Micotakisom i drugim - rekao je Vučić.