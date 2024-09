"A ŠTO BI ME ŽELELI U SKUPŠTINI?" Vučić o opoziciji: Najbolje da budu sami i da niko ne može da im odgovori

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić komentarisao je to što opozicija ima zakon kojim želi da zabrani iskopavanje litijuma i to što su tražili posebnu sednicu Skupštine, na kojoj ne žele da on prisustvuje.

Foto: Tanjug

- Ne može to niko da objasni. Zakon je potpuno imbecilan. Prenosili su reči ljudi sa Tvitera. Je l' vi razumete da je tako neko predložio takav zakon u Skupštini. Na stranu što je nepismeno i glupo sastavljeno, nemam reči. To što ne žele mene u Skupštini, a što bi me želeli?! Najbolje da budu sami i da niko ne može da im odgovori. "Vučiću, ti si šef mafije", "Vučiću, ti si ovakav, ti si onakav, brat ti je takav, otac i majka su ti takvi..." Al' to možete da radite kad udarate u džak, jer džak ne odgovara, a ako uđete u ring, onda morate da primite udarce. Oni ne žele da dobiju odgovor jer znaju kako bi prošli - kazao je Vučić na prikazu sposobnosti Vojske Srbije u Batajnici "Zastava 2024" .

BONUS VIDEO: Vučić stigao na prikaz sposobnosti VOjske Srbije "Zastava 2024"