IZJAVE O MUČENJIMA U KUKEŠU I ZLAŠU: U procesu protiv Hašima Tačija u Hagu danas govorila dva svedoka

U procesu protiv nekadašnjih lidera tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Redžepa Seljimija, Kadrija Veseljija i Jakupa Krasnićija danas su pred Specijalizovanim sudom za ratne zločine na Kosovu i Metohiji svedočila dva svedoka.

Prema rečima tužilaštva svedok Haljim Beriša, odveo je u aprilu 1999. jedno lice u zatvorenički objekat u Zlašu, a kasnije je saznao da je to lice umrlo. Za zločine u mestu Zlaš, u Hagu je već osuđen Saljih Mustafa. On je najpre dobio 26 godina, ali mu je kazna smanjena najpre na 22, a onda na konačnih 15 godina. On je osuđen za maltretiranje najmanje šest zatvorenika i ubistvo, jer je jedan umro od posledica mučenja.

Preko video-veze počelo je svedočenje zaštićenog svedoka W04366. On je govorio kako su ga izvesni pripadnici tzv. OVK uhapsili 1999. godine i držali ga zatočenog u fabrici metala u Kukešu, u Albaniji. U optužnici se kao dva mesta za mučenje zatvorenika na teritoriji Albanije pominju Cahan i Kukeš.

Tužilaštvo je obavestilo javnost da "više ne namerava da se pozove na svedočenja 11 svedoka". U sudnici su se čula svedočenja 88 svedoka, ali je u spise uvršteno preko 100 svedočanstava, jer su neki prihvaćeni u pisanom obliku.

Optužnica u 10 tačaka tereti Tačija (55), Veseljija (56), Seljimija (52) i Krasnićija (73) za -progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje (dve tačke) i ubistva (dve tačke).

Navedene ratne i zločine protiv čovečnosti, pripadnici tzv.OVK pod komandom optuženih počinili su u 42 nelegalna pritvora tzv. OVK na Kosovu i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno, od marta 1998. do septembra 1999.

Kao saučesnici u optužnici su navedeni i oficiri tzv. OVK: Azem Sulja, Ljah Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sulejman Seljimi, Rustem Mustafa, Šukri Buja, Ljatif Gaši i Sabit Geci.

Proces Tačiju nastavlja se u ponedeljak 23. septembra.