PREDSEDNIK O IZJAVAMA BORKA STEFANOVIĆA: Neki ljudi imaju duboko u svom političkom habitusu taj kmetski odnos

TOKOM gostovanja u Nacionalnom dnevniku na TV Pink predsednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarisao izave Borka Stefanovića.

Kaže da Borko Stefanović govori kao da ima kmetski, robovski pristup vazala prema sizerenu.

- On se čudi kako mi to ne natuknu na nos što razgovaram sa Si Đinpingom i što neću da učestvujem u uvođenju sankcija Ruskoj Feceraciji. On u stvari kaže da mu je normalno i prirodno da neko drugi vodi našu zemlju - rekao je on.

Dodaje da će posle sukoba u Ukrajini svi da stoje u redu i da budu najveći rusofili.

- Mi se borimo da vodimo nezavisnu politiku. Neki ljudi imaju duboko u svom političkom habitusu taj kmetski odnos prema onima za koje misle da treba da im naređuju kako da se ponašaju - kazao je Vučić.

