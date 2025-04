GDE JE SAHRANJEN FILIP II: Šta su otkrili ostaci iz grobnice oca Aleksandra Makedonskog

TIM arheologa, biologa, hemičara i istoričara iz različitih naučnih institucija u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji utvrdili su da ostaci muškarca u kraljevskoj grobnici u Vergini, nekadašnjoj makedonskoj prestonici Egi, nisu ostaci legendarnog kralja Filipa II Makedonskog, kako se dugo verovalo.

Foto prinskrin Vikipedija

Istraživači su otkrili kraljevsku grobnicu u Vergini 1977. Tu su utvrdili postojanje nekoliko grobnica u kojima su sahranjeni članovi dinastije Argijadi, piše portal Fiz.org.

Nakon mnogo istraživanja i rasprava, neki istoričari odlučili su da je u takozvanoj Persefoninoj grobnici položeno telo Filipa II, makedonskog kralja i oca Aleksandra Makedonskog, zajedno sa telom Kleopatre, njegove supruge, i njihovog tek rođenog sina. Neki su spekulisali da je svo troje ubila Filipova bivša žena Olimpijada kako bi njen sin što pre preuzeo presto.

Sada su naučnici ponovo pogledali ostatke i korišćenjem najnovijih tehnika otkrili su da je muškarac iz grobnice u trenutku smrti imao između 25 i 35 godina, što znači da definitivno nisu ostaci Filipa II, koji je u trenutku smrti imao oko 46 godina. Ni ženski ostaci nisu pripadali njegovoj poslednjoj ženi.

Rezultate analize ostataka pronađenih u kraljevskoj grobnici predstavili su u studiji objavljenoj u Džurnal of Arheolodžikal Sajens.

Otkriveno je i da su ostale kosti u grobnici pripadale različitim bebama, tu ih je sahranjeno čak 6. Ali ti ostaci su u grobnicu postavljeni vekovima nakon ostataka dve odrasle osobe.

Identitet osoba iz grobnice ostao je nepoznat, ali se i dalje pretpostavlja da je reč o članovima najviših slojeva makedonskog društva.

KO SU BILI FILIP I ALEKSANDAR

Filip II Makedonski bio je kralj Makedonije od 359. do 336. pre nove ere. Tokom svoje vladavine značajno je ojačao tu zemlju, sproveo značajne vojne reforme i stvorio moćnu makedonsku falangu. Pobedio je Atinjane i mnoge grčke police i uspostavio je dominaciju Makedonije.

Aleksandar III Makedonski ili Aleksandar Veliki vladao je od 336. do 323. pre nove ere. U svom pohodu osvojio je Persijsko carstvo, a zatim je nastavio osvajanja sve do Indije. Imperija koju je stvorio jedna je od najvećih u istoriji, a njegova vladavina potpuno je transformisala tadašnji svet. Smatra se da s njim počinje helenistička era, koja je trajala do rimskog osvajanja Egipta 30. pre nove ere.

(sputnikportal.rs)

