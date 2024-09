POLITIKOLOG: Protivnici litijuma se koriste lažima i glupostima koje im služe kao argument protiv rudnika! (VIDEO)

NIKOLA Parun, politikolog tokom gostovanja u jednoj od emsiija govorio je o aktuelnoj situaciji vezanoj za rudarenje litijuma u Srbiji.

On je istakao sledeće:

- Moj glavni problem sa temom litijuma, zbog kog se osećam pomalo usamljen, jeste da količina laži, podmetačina, gluposti i neznanja koji se plasira kao argument u debati protiv eksploatacije litijuma. Moralna panika koja se digla oko toga ne samo da je štetna po nauku, jer deo toga dolazi iz naučne zajednice, nego je štetno čak i po agendu koju ti ljudi imaju jer kad vi iznesete toliku količinu sumanutih informacija kao što je ta da će sumporne kiše spaljivati pluća, da će se zatrovati voda do Crnog mora, da će se izazivati zemljotresi...posle takvih sumanutih teza, koje se lako razvaljuju, neće vam niko verovati za one stvari koje su možda ozbiljna kritika. Srbija ima zakonske standarde za očuvanje životne sredine a EU će ih takođe imati za ceo lanac proizvodnje - od tog kamena u Jadru do baterije pod haubom "Tesle" i to će biti još viši standardi od naših! - naveo je Parun.

