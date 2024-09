TOTALNO LUDILO OPOZICIONIH MEDIJA! Zoran Kesić širi paniku: U Srbiji je apokalipsa, završiće se krvavo i tragično! (VIDEO)

NA Opozicionoj TV Nova antisrpska histerija ne jenjava, ovog puta glavni promoter širenja lažne panike bio je Zoran Kesić.

- Mi imamo apokalipsu danas u Srbiji, jer evo vidimo da sve te divne scene mogu da budu uvod, kao što u horor filmu obično kreće nekim smejanjem, zezanjem, znaš ono ''Vrisak'' i završi se krvavo- rekao je Kesić.

- E, pa, sve ove palačinke i sve to smejanje i sva ta neformalnost može završiti tragično, pogotovo za taj rejon zapadne Srbije, ako se ostvare planovi i ako se kojim slučajem ne ispuni onih šest obećenja, ovog predsednika Rio Tinta, direktora koji nam je tamo obećao nekih šest stvari... Meni je to bilo zanimljivo, tih šest obećanja, od kojih je čini mi se drugo obećanje, ako se ne varam, obećevamo da će naši radnici, naši zaposleni Rio Tinta, disati isti vazduh kao lokalno stanovništvo, jesti istu hranu, piti istu vodu - pa šta to znači, nećete donositi svoj vazduh, disaćete naš vazduh, znači trovaćemo vas, ali ćete trovati i nas, pri tom ne nas menadžment, direktore, nego nas šljakere. Znači oni imaju kao neku anketu iskopano tol'ko i tol'ko, pokopano tol'ko i tol'ko - zaključio je Kesić.