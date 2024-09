VUČIĆEVE MERE SU U OVOM TRENUTKU NAJEFIKASNIJI ODGOVOR: Jevtić pojasnio - Ovo su elementi Kurtijevog etno-nacionalnizma proterivanja Srba

POTPREDSEDNIK Srpske liste Dalibor Jevtić oglasio se povodom jučerašnjeg obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog situacije na KiM, te dao osvrt na predložene mere i postupke koje Srbija planira da preduzme.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"U vremenima izazova, u situaciji kada se sropski narod nalazi na udaru etno-nacionalizma Aljbina Kurtija koji sprovodi institucionalno nasilje nad srpskim narodom, država Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem Aleksandar Vučić još jednom pokazuje da mudrom i odgovornom politikom čini sve da srpski narod zaštiti na način koji je u ovom trenutku najefikasniji u smislu mera protiv svega onoga što Kurti radi Srbima na Kosmetu.

Zašto kažem najefikasniji?

Elemetni Kurtijevog etno-nacionalnizma proterivanja Srba sa Kosmeta su:

- ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti srpskog stanovništva sprovođenjem akcija protiv svega što je srpsko na KiM

- sprečavanje ekonomskog razvoja (nemogućnost ulaganja) kao preduslov stvaranja ekonomsko-socijalnih izazova u sredinama u kojima žive Srbi

- kontiunirana neosnovana hapšenja i podizanje optužnica protiv Srba (bez ikakvih dokaza) gde je ”pravda i pravo” misiona imenica

- zatvaranje srpskih institucija kao element ukidanja veza Srba sa državom Srbijom (element koji ima i socio-ekonomski uticaj)

Kako se datum parlamentarnih izbora na Kosovu bude približavao (9. februar 2025), tako će agresivnost Kurtija bivati sve veća i veća. Da niko ne bude ”iznenađen” ta agresivnost će biti iskazana i kroz uključivanja novih elemenata etno-nacionalnističke politike poput udara na našu Srpsku Pravoslavnu Crkvu, potencijalno zdravstvo i obrazovanje.

Sada dolazimo do odgovora zašto su mere koje je predsednik Vučić predstavio u ovom trenutku najefikasniji odgovor. Svaki demokratski odgovor, sušptinsko zalaganje za mir, diplomatska i institucionalna borba protiv etno-nacionalnističke politike Kurtija su sve ono što Kurtiju ne odgovara. Kurti želi sukobe, on želi rat jer za 4 godine svoje vladavine nema niti jednog rezultata u ekonomiji, infrastrukturi i generalno niti u jednoj oblasti važnoj za život za građane. Dakle Kurti želi reakciju u vidu izazivanja sukoba jer je to nešto što će njemu doneti pobedu na predstojećim izborima.

Mere države Srbije su takve da će srpsko stanovništvo biti najpre ekonomsko ojačano i institucionalno zaštićeno. Posebno želim da pohvalim i pozdravim odluku, kao deo tih mera, da nova radna mesta i socio-ekonomsku pomoć dobiju građani koji žive na Kosmetu sa svojim porodicama, posebno porodice koje nemaju niti jednog zapošljenog u porodici. Nedavno sam u razgovoru za RTS, emisija koja će se tek emitovati, istakao da država Srbija puno pomaže građanima na KiM, ali da mi na lokalu moramo bolje da uradimo naš deo posla i da obratimo pažnju da ta pomoć ide u prave ruke, da ne bude porodica koja će imati po nekoliko plata u kući dok sa druge strane imamo porodice koje nemaju nikog zaposlenog. Tu je odgovornost na nama i tu odgovornost moramo da preuzmemo. Onog trenutka kada se pravnim aktima bude regulisalo sve ono o čemu je predsednik Vučić govorio počeće proces zbrinjavanja svakog nezaposlenog lica, pomoći će se učenicima i studentima, našim najstarijim sugrađanima, pokrenuće se sveobuhvatno ekonomsko zbrinjavanje građana.

Siguran sam da će se u narednom periodu detaljnije govoriti o svim merama i procesom implementacije istih.

Kada vidim negativne reakcije i komentare svih onih koji Srbima na KiM ne žele ništa dobro, jasno je da je predsednik Vučić zajedno sa direktorom Petkovićem Dr Petar Petković, premijerom Vučevićem i ministrom Đurićem Marko Đurić doneo prave odluke kao odgovor na teror koji Kurti sprovodi protiv Srba na KiM. U tom kontekstu negativne reakcije u Prištini su očekivane, ali nekako ove koje dolaze od strane pojedinih opozicionara u centralnoj Srbiji su jedino u interesu Kurtija. Ako ništa, makar po pitanju Kosmeta bi trebalo da postoji jedinstvo jer je jedinstvo interes srpskog naroda na Kosmetu!" navodi Jevtić.

