PROSVETARIMA NAJVEĆE POVEĆANJE PLATA U 2025: Premijer Vučević nastavlja dijalog sa prosvetnim sindikatima

U SREDU sledeće nedelje imamo sastanak i sa sindikatima predškolskih ustanova, najavio je premijer Miloš Vučević u "Jutarnjem dnevniku" na RTS1.

On je ocenio da razgovori sa prosvetnim sindikatima nisu bili nimalo laki, te da su ministarstva, Vlada i predsednik izašli sa konkretnim predlogom za poboljšanje materijalnih uslova za prosvetne radnike.

- Predlog je da najveće povećanje u 2025. imaju prosvetni radnici od celog javnog sektora. Od 1. januara 50 posto veće povećanje za prosvete radnike. Veoma smo blizu da dođemo do nivoa da početna plata za prosvetnog radnika bude prosečna zarada u Srbiji. Sindikati su doneli odluku da 16. idu u neki vid štrajka, i pre ovog našeg sastanka, i mislim da to nije trebalo uraditi pre sastanka, ali ja ih čekam da se vrate da nastavimo dijalog i da idemo ka postizanju jednog strateškog dogovora za vraćanje dostojanstva profesiji prosvetnog radnika i cilj šta ćemo raditi po pitanju prosvete do kraja mandata ove Vlade, u naredne tri godine. Nije samo pitanje plate, pitanje je da đaci moraju da poštuju profesore, kao i roditelji, profesori moraju da čuvaju svoje đake, jer ćemo imati situaciju da sve manje dece upisuje smerove na fakultetima gde se obrazuju budući profesori. To nije samo pitanje plate, nije najvažnije pitanje. Mi više od onoga što smo zaradili predlažemo da bude dogovor između Vlade i sindikata u prosveti. Ne mislim da su štrajkovi dobro rešenje, naš cilj je da imamo socio-ekonomski dijalog, dogovor sa sindikatima, a posebno je osetljivo da školski sistem trpi, i đaci i obrazovanje. To nije prihvatljivo što se mene tiče. Mi smo dogovorili i dalju dinamiku sastanaka. Štrajkovi nas ne vode ka dogovoru. Sve što možemo mi smo stavili na sto, najotvorenije smo pričali - rekao je on.

