KRIJU DOKAZE KAKO SU UBILI TROJICU SRBA: Priština podigla optužnice za Banjsku, a krše sopstveni zakon ne dajući izveštaj o žrtvama

PRIŠTINSKE institucije su godinu dana nakon krvoprolića u Banjskoj prilikom kojeg su stradali albanski policijac Afrim Bunjaku i trojica Srba, podigle optužnicu protiv Milana Radoičića i još 44 ljudi, koja je, kako su naveli puna detalja i dokaza o terorističkom napadu, a za to vreme nisu sastavili obdukcioni nalaz kako su stradali Stefan Nedeljković (31) iz Zvečana, Igor Milenković (50) i Bojan Mijailović (30).

Foto D. Zečević

Isto toliko vremena i Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje se preko Ministarstva pravde obratilo Euleksu i zatražilo da mu se dostavi kompletna dokumentacija koja se tiče događaja od 24. septembra 2023. čeka na odgovor.

- Dokumentacija do danas nije dostavljena tužilaštvu, niti je stigao bilo kakav odgovor od Euleksa. Protiv Radoičića se vodi istraga pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu zbog sumnje da je zajedno sa više NN lica izvršio tri krivična dela - "udruživanje radi vršenja krivičnih dela", "nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija" i "teška dela protiv opšte sigurnosti". Optužnica Specijalnog tužilaštva u Prištini protiv Milana Radoičića i drugih nema nikakav značaj. Teritorijalni integritet Srbije u sastavu s Kosovom garantovan je Rezolucijom 1244 SB UN i institucije u Prištini nemaju nikakvu nadležnost za vođenje bilo kakvih postupaka, pa ni krivičnih - rekao je tužilac Nenad Stefanović.

Predsednik Aleksandar Vučić je neposredno posle sukoba u Banjskoj kazao da je Mijailović ubijen hicem u glavu, nakon što se predao, što je, kako je rekao, "pogubljenje". Milenković je ubijen sa 12 metara i to u trenutku kada je bacio pušku i podigao ruku.

Na konferenciji za medije Dželjalj Svečlja, ministar unutrašnjih poslova lažne države rekao je jednom prilikom da je pisanje obdukcionog izveštaja proces koji će potrajati. Međutim, tamošnji zakon o sudskoj medicini predviđa da izveštaj o nalazima obdukcije treba da bude završen u roku od 15 dana. To se može produžiti najkasnije do 60 dana i samo uz pismeno odobrenje direktora Instituta za sudsku medicinu, a u slučaju dodatnih analiza. To znači da su u slučaju ubijenih Srba svi zakonski rokovi probijeni.

Premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti izjavio je juče da nije video optužnicu, ali je dodao je ona mogla da bude podignuta i ranije.

- Naravno, kako se u narodu kaže - bolje ikad nego nikad. Ono na čemu stalno insistiramo, gde god da se nalazimo, rekao sam to i prošlog puta u Briselu, a to je da Radoičić mora biti predat vlastima Kosova. Zločin je počinjen na Kosovu, a Banjska se nalazi u Zvečanu na Kosovu - naveo je on.

Od starca prave zločinca KANCELARIJA za KiM saopštila je da je u opštini Istok uhapšen Tomislav Pantić koji ima 89 godina "pod sumnjom da je odgovoran za navodni ratni zločin". - Pantić je uhapšen iako je u prošlosti neometano dolazio iz centralne Srbije, gde je proteklih godina živeo, da obilazi svoje imanje u Metohiji. Kosovska policija ga je praktično kidnapovala, odveden je u Prištinu, iako je u poodmaklim godinama, po mnogo puta primenjenom scenariju za kojim prištinski organi posežu kada nekom Srbinu treba da se otme imovina - rečeno je u Kancelariji za KiM. - Od 2021. bez osnova, na KiM uhapšena je 71 osoba srpske nacionalnosti, u sklopu kampanje zastrašivanja sa ciljem da se čitave porodice primoraju na iseljavanje ili da se obeshrabre u želji da se vrate na svoja imanja. Pod maskom uspostavljanja navodne vladavine zakona, na KiM se vrši beskrupulozno etničko čišćenje, koje je u proteklih godinu dana rezultiralo iseljavanjem najmanje 15 odsto srpskog stanovništva.

Portparol Evropske komisije Peter Stano rekao je da "EU čeka na okončanje sudskih postupaka i da očekuje da Srbija sarađuje u istrazi i povezanim postupcima":

- EU pozdravlja to što je kosovsko specijalno tužilaštvo zaključilo istragu i podiglo relevantne optužnice, ali sud sada treba da utvrdi da li su zaključci istrage zadovoljavajući i izrekne presudu.

Optužnica u slučaju "Banjska" stigla je kao nastavak Kurtijeve politike koju ovih dana intenzivno sprovodi. Tzv. kosovska policija upala je i zauzela sprske institucije gde će biti preseljena mnistarstva unutrašnjih poslova, finansija, i drugi organi lažne države. Pripadnici Odeljenja za privredni kriminal uz asistenciju takozvane kosovske policije u Leposaviću juče su ušli u trezor Narodne banke Srbije.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je da je trenutna situacija na Kosovu i Metohiji izuzetno teška s obzirom na to da je, kako je naveo, u toku završni čin stogodišnjeg plana, a to je suštinsko ovladavanje severom na način gde se jasno pokazuje Srbima koji su uspeli da opstanu, da im dalji život neće biti moguć i da treba da odu.

- To je evidentna poruka zadnjih dana i to je nešto što je neprihvatljivo, što se ne može tolerisati i nešto što ne može ostaviti nikoga nemim, bez odgovora, glasa ili jasne poruke - rekao je on.

Suprotstavite se samovolji PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je juče šefa Delegacije EU u Srbiji Emanuelea Žiofrea, sa kojim je razgovarao o situaciji na KiM i tom prilikom je pozvao EU i zemlje članice da se hitno i kroz konkretan angažman suprotstave samovolji Prištine. - Sa ambasadorom Žiofreom razgovarao sam o situaciji na Kosovu i Metohiji, odnosima Srbije i EU, kao i o koracima koje preduzimamo u cilju napretka na našem evropskom putu. Pozvao sam EU i zemlje članice da se hitno i kroz konkretan angažman suprotstave samovolji Prištine, koja ugrožava bezbednost srpskog naroda i stabilnost celog regiona - napisao je Vučić na svom instagram-nalogu. Naveo je da je zahvalio ambasadoru na svemu što EU radi, posebno u oblasti investicija, ekonomskih i društvenih integracija i podrške našim reformama.