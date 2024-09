PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Podrinju obilaskom saobraćajnice Šabac–Loznica.

Foto: D. Milovanović

- Ovo čudesno izgleda - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da su ovo "neverovatne stvari koje niko u Loznici nije ni sanjao".

Od Loznice do Novog Sada biće potrebno 1 sat i 5 minuta, tvrdi on.

- Mnogo sam srećan, ja to ne mogu da sakrijem. Putevi znače život i zapadna Srbije će biti kao na dlanu - kazao je Vučić.

Kad je u pitanju projekat Jadar, Vučić kaže da "mi moramo da budemo zaštitnici istine i interesa naroda".

- Ljudi imaju opravdane strahzhove o pojedinim pitanjima i zato moramo sve da ispitamo do kraja - rekao je on i objasnio da bi taj projekat ekonomski značajno pomogao Loznici i da u tom gradu "ne bi znali šta će sa parama". Prioritet je čista voda i s pravom ljudi strahuju, naglasio je on.

Pravac koji je danas obilazio treba da bude gotov do Nikoljdana. Naglasio je i da je ovo velika stvar i velika sigurnost za građane, ali i velika stvar za zapad Srbije zbog investitora.

- Ova i sledeća godina su godine u kojima će ljudi veliki napredak... Hajde pogledajte, ovde je gradonačelnik Šapca, godinama nisu ništa radili od puteva, a sad ćete da vidite - nabrajao je predsednik šta se sve radi od puteva posebno brza saobraćajnica, a popravlja se i most Karakaj u Malom Zvorniku.

Foto: D. Milovanović

- Kad je reč o putu Loznica - Mali Zvornik tek sad se radi dokumentacija i iskreno videćemo da l' će biti para jer ovolike puteve niko nije gradio, niti će, a ovo Šabac nikada ne bi mogao sam, nikada... Šabac ima idealnu poziciju, na samo 40 minuta od Beograda, ja sam lično Japance doveo u Šabac - dodao je on.

Kaže da je juče pronađen dodatni izvor za naredne četiri godine po 250 miliona evra za regionalne i državne puteve. Ističe i da je stopa siromaštva nikad niža i da ljudi ne žive i nikad neće moći da žive "kao Đilas i Šolak", ali da je sve potpuno drugačije nego ranije.

- Naša deca nisu znala šta su vozovi, sad će bar da znaju naši unuci - izjavio je on.

Kaže da je pre desetak dana dobio pozivnicu predsednika Putina da dođe na samit BRIKS-a u Kazanju.

- Tada imamo važne goste iz inostranstva, ali, polako, o tome ćemo tamo oko 10. oktobra da pričamo. Kako to klinci kažu "gužva u šesnaestercu". Hvala ljudima iz Briksa na pozivu - rekao je on.

Kaže da se Srbija nalazi na "evropskom putu", ali čuva svoja tradicionalna prijateljstva sa Rusijom, Kinom, Azerbejdžanom i da je to politika "realnosti i ozbiljnosti".

- Mi sami donosimo odluke, mi smo nezavisna zemlja. Ponosan sam na to i to je naša politika. Kad mi neko kaže da se 100% saglasio sa nečim, onda pitam zašto ima ministra spoljnih poslova i vladu. Mi imamo 100% usaglašenost sa politikom Srbije. Naša politika je izgradnja Srbije, a ne zanima me šta drugi o svemu tome govore - rekao je Vučić.

U razgovoru sa medijima Vučić je pričao o mnogim temama, a na pitanje novinara "Novosti" šta misli o otkazu fudbalera predsednik je bio oštar.

- Nisam veliki optimista, ali gledaću. Nacionalni tim je svetinja. Nikad nisam razumeo kad neko ode da igra za neku drugu reprezentaciju. Za mene je nacionalna zastava svetinja. Koga briga da li je Piksi ili neko drugi... Danas jeste sutra nije. Obaveza je da se odazoveš kad te zova tvoja država. Biće promena, ali ne možemo sve tako brzo da stignemo. Biću uz našu Srbiju - rekao je Vučić.

Rekao je i da mu je ostalo još samo 7 ispita da položi, pa će imati visoku stručnu spremu za košarkaškog trenera.

Nakon obilaska saobraćajnice Šabac–Loznica Vučić će u 12 časova prisustvovati vojnoj vežbi na Gučevu, a u 14 časova obići će firmu "Jovanović voće".

Vučić je posetu Podrinju, gde će boraviti do 9. septembra, počeo obilaskom radova na rekonstrukciji puta Bojić–Tekeriš, a kako je ranije najavljeno, tokom posete razgovaraće sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova.