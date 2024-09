PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Podrinju gde će razgovarati sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova.

Na teren stigli Goran Vesić i Aleksandar Antić

Ministar infrastrukture i građevinarstva, Goran Vesić, kao i direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić stigli su u obilazak radova na rekonstrukciji puta Bojić - Tekeriš.

Stigao predsedik Vučić Ministar građevinarstva Goran Vesić objasnio je predsedniku Vučiću dokle se stiglo sa izgradnjom puta. Predsednik Vučić je istakao da Šabac za razliku od Loznice nije toliko uspeo da izgradi. Takođe ističe da će brza sabraćajnica biti izgrađena najkasnije do oktobra. Isto tako predsednik je dodao da ne može sve da se stigne te se osvnruo na put od Šapca do Loznice koji ima tri paralelna dela plus brza saobraćajnica. Ističe i da je ovo sve važno i zbog samo Cera jer je put bio jeziv i da to ljudima život znači. Predsednik je istakao da će buduće dane provoditi tako što će biti malo više na terenu i razgovorati sa svima. - Od osmog počinjinju sistematski pregledi i dijagnostifikovanje kancera i kod žena i kod žena i muškaraca i kod svih ljudi stararijih od 40 godina. To je jedna od važnijih stvari. Ne možemo mi da imamo u ovom trenutku 7200 koji čekaju na operaciju katarakter jer ako imamo 30 ili 40 ustanova koji mogu da obavljaju te operacije, imate 365 dana, to znači da možete 12000 zahvata, samo jedan dnevno da izvršite. Nema više nikakvih lista čekanja, sve ste uradili za godinu dana. - Klinički centar je najlepši u Evropi, takođ i u Nišu, Dedinje dva jedno od najbljih bolnica u Evropi. Sve to nije dovoljno, zato moramo da damo novac za ortopediju, da damo novac za ta pomagala, ali da ubrzamo te operacije. To da ljudi čekaju po tri ili četiri godine stvarno nema smisla. - Mi Srbi smo sredinom 18. veka protpustili prvu industrijsku revoluciju, pa drugu. Relativno kasno ušli u treću, uleteli u četrvtu na vreme. U koju god da uđete na vreme nadoknađujete propuste iz prošlosti. Pogledajte Kinu, kada su propustila prvu i drugu revoluciju 300 godina nije mogla da se vrati. Ušla je najbrže u treću, četvrtu i petu i postali su pobednici. Vučić o premaštanju kancelarije - Ja sam to radio na početku svog premijerskog mandata kada sam proveo sedam dana u Nišu, takođe sam bio u kasarni niškoj. Mislim da smo takođe doneli dobro Nišu tada. Vučić o Jadru

Podsetimo, predsednik Vučić će tokom boravka razgovarati sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova.

On je ranije najavio da će u prvoj polovini septembra premestiti kancelariju predsednika Republike u Podrinje, gde će primati i strane zvaničnike.

Vučić je rekao da će obići opštine iz više okruga i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, kao i da je potrebno da se o iskopavanju litijuma otvori široka debata.

- Sve podrinjske opštine ću da obiđem iz više okruga. Dakle, obići ću i deo Kolubarskog okruga, obići ću i deo Zlatiborskog okruga, Bajinu Baštu, sve do Kostojevića, Bačevaca i Rogačice. Obići ću i Ljuboviju, naravno, obići ću najveći deo Mačvanskog okruga, možda bez Šapca, ali sva ova druga manja mesta. Dakle, od Koceljeve, Bogatića, Vladimiraca, Malog Zvornika do, Loznice, Krupnja. Dakle, Rađevinu, Jadar, sve ću da obiđem - rekao je Vučić.

Ministar građevinarstva Goran Vesić ranije je najavio da će brza saobraćajnica Šabac-Loznica biti završena i puštena u saobraćaj do kraja godine.

Naveo je da je završeno oko 80 odsto radova na izgradnji ove saobraćajnice duge oko 55 kilometara.

On je rekao da je kompletna brza saobraćajnica od Rume do Loznice duga 78,5 kilometara i podsetio da je njen prvi deo od Rume do Šapca otvoren 14. oktobra prošle godine.

- Radovi su započeli 19. juna 2020. godine i biće završeni krajem ove godine, a izvodi ih Azvirt. Kada je reč o deonici Slepčević-Badovinci, ona je duga 15,3 km, a vrednost radova iznosi 87,2 miliona. Rok za završetak te deonice je kraj 2026. godine - rekao je on.

Podsetio je da je ova saobraćajnica deo većeg infrastrukturnog projekta Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica.

- Kada ona bude završena, od Šapca do Loznice stizaće se za oko 30 minuta, od Loznice do Beograda putovaće se oko 75 minuta modernim putem, a od 2026. kada završimo i Fruškogorski koridor od Loznice do Novog Sada stizaće se za oko sat vremena. To je do sada bio samo san. Spajamo Srem sa Zapadnom Srbijom i Podrinje sa Beogradom - rekao je Vesić.

Ministar je takođe istakao da nakon što do se kraja godine otvori deonica Šabac- Loznica, sledi izgradnja produžetka tog puta do Malog Zvornika, dugog oko 20 km.