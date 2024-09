PREDSEDNIK VUČIĆ U PODRINJU: Obišao radove na rekonstrukciji puta Bojić-Tekeriš (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Podrinju gde će razgovarati sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova.

Foto: D. Milovanović

Ministar građevinarstva Goran Vesić objasnio je predsedniku Vučiću dokle se stiglo sa izgradnjom puta, a potom je predsednik Vučić rekao: - Na putu od Šapca do Loznice ima tri paralelna dela, plus brza saobraćajnica. Imate jedan koji ide preko Majura, Slepčevića, Duvaništa, Prnjavora do Loznice. Imate onaj ispod koji ide preko Bogosavaca do do Dobrića. Ispod toga imate ovaj put koji je takođe važan koji vas vodi do Zavlake i Korenite. Sve su to važni putevi, putevi su bili jezivi, sada vidite kako je lepo urađeno. To ljudima ovde život znači - rekao je Vučić i objasnio da tu u selu gde se trenutno nalaze je selo gde su gastajbajteri i izrazio uverenje da će se oni nekada vratiti da žive u Srbiji. - Verujem da će biti prilika kada dobiju dobar put i da se vrate u Srbiju. Kaže da je u Loznici bolja situacija što se tiče puteva nego u Šapcu, ali da će i to uskoro biti rešeno jer kako objašnjava u šapcu su na vlasti bile neke druge stranek kojima prioritet nije bilo da rade za građane već da viču "Vučiću p**eru". Takođe ističe da će brza sabraćajnica biti izgrađena najkasnije do oktobra. Predsednik je istakao da će buduće dane provoditi tako što će biti malo više na terenu i razgovorati sa svima. Foto: Фото: Д. Миловановић POGLEDAJ GALERIJU - Od osmog počinjinju sistematski pregledi i dijagnostifikovanje kancera i kod žena i kod žena i muškaraca i kod svih ljudi stararijih od 40 godina. To je jedna od važnijih stvari, naše ulaganje u zdravstvo. Postoje neke stvari o kojima želim po svaku cenu da razgovaram i sa ministrom i sa predsednikom vlade, a to je da ne možemo mi u ovom trenutku da imamo 7200 koji čekaju na operaciju katarakte jer ako imamo 30 ili 40 ustanova koji mogu da obavljaju te operacije, imate 365 dana, to znači da možete 12000 zahvata, samo jedan dnevno da izvršite. Nema više nikakvih lista čekanja, sve ste uradili za godinu dana - kaže predsednik Vučić i objašnjava da ljudi takve zahvate žele da rade u državnim institucijama i da sočiova nisu toliko skupa. Kaže da te stvari moraju da se reše jer je to briga o ljudima, a ne samo da se na papiru pokaže koliko je uloženo novca. - Klinički centar je najlepši u Evropi, takođe i u Nišu, Dedinje dva jedno od najbljih bolnica u Evropi. Sve to nije dovoljno, zato moramo da damo novac za ortopediju, da damo novac za ta pomagala, ali da ubrzamo te operacije. To da ljudi čekaju po tri ili četiri godine stvarno nema smisla. - Jedna važna tema o kojoj sam hteo da govorim. Mi Srbi smo sredinom 18. veka protpustili prvu industrijsku revoluciju, najkasnije užli u drugu. Relativno kasno ušli u treću, uleteli u četrvtu na vreme. U koju god da uđete na vreme brzo nadoknađujete propuste iz prošlosti. Tato je važno da u petu industrijsku revoluciju, koja je već počela a koja se tiče održivosti, energhetske održivosti pre svega, koja se tiče veštačke inteligencije i potpune automatizacije i u mašinskoj i u elektrotzehničkom delu, to ne smemo da propustimo i zato moramo da razgovaramo šta ćemo da radimo - kaže Vučić i dodaje da ne možemo da kasnimo: - Pogledajte Kinu, kada su propustila prvu i drugu revoluciju 300 godina nije mogla da se vrati. Ušla je najbrže u treću, četvrtu i petu i postali su pobednici. Moramo da gledamo u budućnost i da razvijamo našu zemlju. Vučić o premaštanju kancelarije - Ja sam to radio na početku svog premijerskog mandata kada sam proveo sedam dana u Nišu, takođe sam bio u kasarni niškoj. Mislim da smo takođe doneli dobro Nišu tada. Ne zaboravite da je od tada tamo odtvoreno 10 novih fabrika. Neću da govorim o tome da je Niš postao čvorište auto puteva, pruga i da će dobiti sve ono što da Niš sam ulaže ne bi mogao u narednih stotinu godina. Veoma sam ponosan na te rezultate. A što se tiče aplauza ne držim nikakve mitinge, nisam zakazao nikakve mitinge. Biće razgovora sa ljudima i to češće sa ljudima koji misle drugačije. A što se aplauza tiče, plašim se da ti ljudi nisu pogledali rezultate od preksinoć. Rađen je veliki omnibus veliki, Stranka Miloša Vučevića, doduše dodaju i ALeksandar Vučić samostalno bez koalicionih partnera 47,6.

Kaže da je "SPS drugoplasirana, a Đilas trećeplasiran sa 5,6, dok je Rokfelerov potrčko četvrtoplasirani sa 5. Ovi ostali su svi značajno niže". - Tako da toliko o aplauzima, pa mi pokažite negde da posle 12 godina postoji takvo opredeljenje ljudi. Na kritike opozicije da će da zloupotrebi vojsku jer će biti u kasarni kaže: - A što je nisam zloupotrebio posle Niša. Ne znaju više šta da pričaju pa lupetaju. Kako bih vam rekao, kod nas bez mržnje ne može ništa. Vučić o Jadru

- Došao sam i da nispitamo stvari i oko voda i oko svega. Neki spolja su lukavo naredili jednu akciju koja se zove "uplašiti ljude time što ćete da govorite o vodi." Zato što je voda izvor života. Voda je sve. I onda oni bez ikakvog argumenta će da kažu "aha, zatrovaćete Jadar, zatrovaćete Savu i Dunav i nećemo imati vodu". Čak gledamo i univerzitetske profesore koji brutalno lažu, nije to što ne znaju, koji kažu da će Srbija da bude pustinja, kako će voda da nam bude zatrovana. Kako i na osnovu čega, ne zanima ih. Došao sam ovde i razgovaraćemo o svemu tome. Biće relevantnih sagovornika, beće je jedno posebno interesantno veče ili podne. Hoću da kažem ljudima da će sve naše vode i zemljišta da budu siugurni - kaže Vučić i dodaje:

- Hoću da poručim ljudima da će sve naše vode da nam budu čiste, da ulažemo ogroman novac ne samo u prečistače otpadnih voda, nas će samo tamo selo Slanci koštati skoro pa milijardu računajući sve faze projekta da bismo u Beogradu imali prozirnu vodu u Savi i Dunavu kao što je u Beču. Hoćemo čiste reke, hoćemo čistu vodu i to je takođe deo takozvane pete industrijske revolucije.

O hapšenju Grete Tunberg

- Kod njih je demokratija takva da kad god se neko nasloni na vrata bude uhapšen i gonjen, kod nas nema demokratije pa mi takve ljude ne hapsimo ni kada blokiraju međunarodne pute i saobraćajnice već i molimo da se sklone. Niti ih bijemo, niti ih polivamo vodom i tako ćemo nastaviti da se ponašamo.

O Šutanovcu i interesu da Srbija ne napreduje

- Imate kriminalne interese, tajkunske, političke i mnoge druge. Ogroman broj stručanja misli suprotno od onoga što su nam političari govorili. Mogu ja da govorim sto puta o tome, ja nisam ekspert, oni mogu sto puta da ponove tu laž i vi tu nemate nikakvu šansu.

O navodnom slanju srpskih migova u Ukrajinu

- Video sam da su neki rekli kako ćemo naše migove da šaljemo u Ukrajinu. Moram tim ljudima da saopštim. onaj ko samo mene poznaje, ja sam vrhovni komandant oružanih snaga Republike Srbije, taj zna da to nikada u životu ne bih u radio i ni za šta ih na svetu nikome ne bih dao. To su mašine, to ste vi nabavljali od početka. Mi nismo imali nijednu dvadesetdeverku koja je mogla da poleti. Imali smo, sećate se, onaj miting u Batajnici 2013, nijedana dvadesetdevetka nije poletela, poletale su dvadesetjedinice a to je kao mrtvački sanduk u savremenom svetu koji leti. Dakle, mi danas imamo 14 dvadesetdevetki koje su rekonstuisane, obnovljene i sve u resursu. Mi to da damo nekome? Taj koji to govori ne samo da nije lažov već on nije normalan. Zamislite mene koji sam se trudio dasvaku od tih mašina nabavimo... Izmislili su.

O situaciji na KiM

- Ustanove Srbije na KiM funkcionišu kako treba, kao i zdravstvene i školske koje su najvažnije u svakoj zemlji. Pokušavaju da ugase sve drugo, ali neće uspeti. Što se tiče mog odlaska u Kosovsku Mitrovicu, kada bi mi to omogućile međunarodne i alabanske snage otišao bih koliko sutra. Ne samo u Kosovsku Mitrovicu već i u Štrpce, Kamenicu, svako naselje i selo od Klokota pa dalje. Siguran sam da će srpski narod ostati na KiM.Imali smo 1081 đaka prvaka na KiM od 9700 ukupno osnovaca što, imajući u vidu situaciju, nije malo broj. Naše je da im osiguramo dobre nastavnike, udžbenike, da im osiguramo dobre plate i nastavićemo to da radimo.

O struji

Vučić je dodao da su, na primer, u Hrvatskoj cene struje više za 15 odsto.

- Brent nafta je ispod 74 dolara, što je dobro, ali kotacije još nisu pale na vreme. Zato što je procena da će pred američke izbore biti između 80 i 85 dolara. Ali je važno da nama dizel ne ide više od 201-202 dinara. Psihološko bi bilo dobro da ga držimo ispod 200. Što se tiče cene električne energije, nadam se da ćemo moći da izdržimo sa ovakvim cenama, ali nije to pitanje - rekao je Vučić.

Kako je istakao predsednik, kopa se manje uglja i za osam ili devet godina nećemo imati struje, ukoliko ne pronađemo adekvatne izvore za proizvodnju.

- Moramo da razmišljamo odakle i gde ćemo da nabavimo tu srtuju. Svi bi brzu zaradu na obnovljivim izvorima, ali niko neće da nam kaže kako i na koji način ćemo. Ali to je sad kompletno evropsko-berzansko tržište i reč je o ličniom, privatnim zaradama. A što se naše zemlje tiče moramo da imamo sisteme i od termo elektrana i od hidroelektrana i svega drugog što možemo da koristimo za našu zemlju. Moramo Bistricu da izgradimo zbog balansiranja pre svega. Da čuvamo struju kada je jeftina, a prodajemo kada je skupa. Dakle, mnogo problema tu ima i oko toga ćemo danas na sastanku oko pola 6, 6 razgovarati u Loznici jer to je jedno od najvažnijih pitanja.

O Bori Đorđeviću

- Njegovoj porodici želim da izrazim saučešće. To je legenda Beograda, Srbije, srpskog naroda u celini. Hvala mu na svemu. Ponosan sam što je dostojanstveno nosio orden karađorđeve zvezde prvog stepena od 2021. godine, zaslužio je to. Siguran sam da neće biti zaboravljen. Mi ćemo se sećati raznih pesama od "Svanulo je jutro...", "Dva dinara druže" i svega drugog. Živeće Bora još mnogo drugo.

Predsednik Vučić je nastavio sa obilaskom radova na rekonstrukciji puta Bojić-Tekeriš. Istakao je da treba da se nastavi da se razgovara sa ljudima. Da ljudi trebaju da znaju šta i koliko košta.

Foto: D. Milovanović

On je ranije najavio da će u prvoj polovini septembra premestiti kancelariju predsednika Republike u Podrinje, gde će primati i strane zvaničnike.

Vučić je rekao da će obići opštine iz više okruga i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, kao i da je potrebno da se o iskopavanju litijuma otvori široka debata.

- Sve podrinjske opštine ću da obiđem iz više okruga. Dakle, obići ću i deo Kolubarskog okruga, obići ću i deo Zlatiborskog okruga, Bajinu Baštu, sve do Kostojevića, Bačevaca i Rogačice. Obići ću i Ljuboviju, naravno, obići ću najveći deo Mačvanskog okruga, možda bez Šapca, ali sva ova druga manja mesta. Dakle, od Koceljeve, Bogatića, Vladimiraca, Malog Zvornika do, Loznice, Krupnja. Dakle, Rađevinu, Jadar, sve ću da obiđem - rekao je Vučić.

Ministar građevinarstva Goran Vesić ranije je najavio da će brza saobraćajnica Šabac-Loznica biti završena i puštena u saobraćaj do kraja godine.

Naveo je da je završeno oko 80 odsto radova na izgradnji ove saobraćajnice duge oko 55 kilometara.

On je rekao da je kompletna brza saobraćajnica od Rume do Loznice duga 78,5 kilometara i podsetio da je njen prvi deo od Rume do Šapca otvoren 14. oktobra prošle godine.

- Radovi su započeli 19. juna 2020. godine i biće završeni krajem ove godine, a izvodi ih Azvirt. Kada je reč o deonici Slepčević-Badovinci, ona je duga 15,3 km, a vrednost radova iznosi 87,2 miliona. Rok za završetak te deonice je kraj 2026. godine - rekao je on.

Podsetio je da je ova saobraćajnica deo većeg infrastrukturnog projekta Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica.

- Kada ona bude završena, od Šapca do Loznice stizaće se za oko 30 minuta, od Loznice do Beograda putovaće se oko 75 minuta modernim putem, a od 2026. kada završimo i Fruškogorski koridor od Loznice do Novog Sada stizaće se za oko sat vremena. To je do sada bio samo san. Spajamo Srem sa Zapadnom Srbijom i Podrinje sa Beogradom - rekao je Vesić.

Ministar je takođe istakao da nakon što do se kraja godine otvori deonica Šabac- Loznica, sledi izgradnja produžetka tog puta do Malog Zvornika, dugog oko 20 km.