SRAMAN PRILOG U DNEVNIKU N1! Smeta im sve srpsko, pa i nacionalna čitanka: Kažu da će nam deca biti dresirani Srbi?!

NA ŠOLAKOVOM N1 u Dnevniku objavljen je sraman prilog, u kojem se napada ideja o upoznavanju najmlađih srpskih pokolenja sa srpskom tradicijom i identitetom.

Foto: Printskrin

- Prema zakonu nacionalna čitanka imaće ulogu u razvijanju nacionalnog identiteta, pripadnosti državi, kao i poštovanje i očuvanje srpskog jezika, tradicije i kulture. Kako deca koja tek uče da napišu slovo ''A'' mogu da se upoznaju sa filozofskim konceptom nacionalnog bića - pitao je novinar N1.

- Ne znam koji je to način da vi detetu od 6, 7, 8 godina uopšte objasnite koncept nacionalnog identiteta, osim da to zaista bude jedna vrsta indoktrinacije ili upravo to - DRESURE ZA TO KAKO SE POSTAJE SRBIN - konstatovao je Srđan Milošević, istoričar koji je na Šolakovoj N1 nazvao decu u Srbiji ''dresiranim Srbima!''

- Temelj je počeo da se gradi, ali ne pisanjem pojedinačnih udžbenika, već se rodilo nešto što se zove nacionalna čitanka. Ona će, po mišljenju istoričara, voditi samo gajenju osvetničke kulture u Srbiji zbog frustracija izazvanih ratovima devedesetih. Srpskom nacionalnom identitetu nije potrebna odbrana ni od koga, osim onih koji žele da ga svedu na puko parolašenje - konstatovao je novinar Šolakove N1.

A kako je izgledala antisrpska histerija na N1 pogledajte u videu: