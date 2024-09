VUČEVIĆ U NOVOM PAZARU: Najvažnije je da bude završen Kliničko-bolnički centar (FOTO/VIDEO)

NAJVAŽNIJE je da završimo Kliničko-bolnički centar, kada to uradimo Novi Pazar će biti grad u punom kapacitetu, poručio je premijer Srbije Miloš Vučević nakon obilaska nove sportske sale u OŠ "Desanka Maksimović" u Novom Pazaru.

Foto: Instagram

Na početku obraćanja premijer je istakao da neke opštine i gradovi nemaju salu kao ova što je upravo završena u Novom Pazaru, te da je to pobeda kako Grada, tako i Republike.

"Radimo zajedno, živimo zajedno, ne treba da dozvolimo da nas bilo ko deli. To je najvažnija poruka koju sam imao danas da podelim sa Novopazarcima koji su, u ne malom broju, napunili ovu sportsku salu. Neke opštine i gradovi nemaju ovakvu salu kao što ima OŠ “Desanka Maksimović”, halu za velika sportska takmičenja. To je pobeda svih, to je pobeda Grada, žitelja i cele naše države", naveo je Vučević.

Dodaje da je najvažnije da bude završen Kliničko-bolnički centar.

"Kada to uradimo Novi Pazar će biti grad u punom kapacitetu. Za državu je najvažnije da se to uradi u narednom periodu i verujem da će ministar Glišić, sa svim ljudima koji su angažovani, to uspešno sprovesti. Predsednik Republike direktno prati taj projekat i svi smo svesni njegovog značaja, ne samo za Pazar, nego za region", istakao je premijer.

Navodi da će uskoro biti otvaranje inovacionog naučno-tehnološkog parka i to je po prvi put da ovaj region dobija takav centar.

"To znači da mladi Pazarci ne moraju da idu u Kragujevac, Beograd ili Novi Sad, nego mogu da otvaraju svoje startap kompanije, da se bave savremenim tehnologijama, informacionim tehnologijama i da pokažu svoju kreativnost i ostanu u Pazaru da žive, rade i da budu zadovoljni. Imao sam priliku da razgovaram sa fantastičnim sportistima iz Pazara, koji su vrhunski, olimpijski reprezentativci u raznim sportovima i kategorijama, i to ulaganje u sportsku infrastrukturu drži ljude ovde", rekao je Vučević i dodao da želi da se što više ljudi vrati u Pazar, bez obzira na to da li su Bošnjaci ili Srbi.

On je podsetio i da je novo obdanište završeno i da Novi Pazar nije u zapećku države.

"Mnogo je važno što smo ovde zajedno danas. Možda se nekome čini da je to pitanje protokola, a ja mislim da je to suštinski bitna poruka da smo ovde svi zajedno - i Bošnjaci i Srbi, i ministri i predstavnici Grada i nacionalnog veća, ali i naš otac iguman sa monasima iz Đurđevih stupica, kao i muftija, svi zajedno, jer to jeste i mora da bude naša poruka, da ne mogu da nas podele", istakao je Vučević.

Premijer je naglasio da će se izgraditi nove škole, asfaltiraće se novi putevi, napraviti bolnice, samo kada postoji zajedništvo.

"Neka svako pripada svojoj naciji i neka svako priča na jeziku na kome priča i neka svako ispoveda veru koju ispoveda na način na koji smatra da treba. Važno je da se držimo zajedno, a jedan je Bog, ne treba da vas dele. Neko ide u džamiju, neko u crkvu, ali Bog je jedan. Dok god tako razmišljamo i držimo se, ne može nam niko ništa. Nama je suštinski potrebno da imamo najbratskiji odnos Bošnjaka i Srba, muslimana i ljudi pravoslavne vere. To nam je nasušno potrebno da bismo izdržali sve izazove sa kojima se suočavamo. Često su tu izazovi koji su ovde nastali, ali i koji su uvezeni ko zna odakle. Puno mi je srce što smo svi danas bili zajedno. Za mene ovo nije stvar protokola, nego poruka koja mora da bude suština našeg života i bitisanja na ovim prostorima. Čestitam još jednom svim zaposlenima u OŠ ”Desanka Maksimović”, pre svega đacima i njihovim roditeljima i verujem da će nova školska godina biti uspešna, da imaju mnogo bolje uslove za učenje, druženje, sportske aktivnosti, čestitam i profesorima i učiteljima, kao i ministru Glišiću, gradonačelniku, ministru Memiću i svima vama koji ste učestvovali uz podršku predsednika Republike i još jedan značajan projekat je završen ne samo za Novi Pazar, nego za celu republiku", reči su Vučevića.