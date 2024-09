VUČEVIĆ NA BLEDSKOM STRATEŠKOM FORUMU: Evropska unija ne može bez zemalja Zapadnog Balkana

PREMIJER Srbije Miloš Vučević učestvovao je na Bledskom strateškom forumu, na panelu "Svet paralelnih realnosti".

Foto Ž. Knežević

Na prvom panelu, pored Vučevića, govorili su i slovenački premijer Robert Golob, kao i premijeri Albanije i Hrvatske, Edi Rama i Andrej Plenković.

Premijer Vučević istakao je na početku svog izlaganja da Srbija neće menjati svoj evropski put na kojem je više od 20 godina.

- Iskreno, voleo bih da smo čuli nešto o Srbiji i našim konkretnim stvarima koje smo uradili na našem putu u Evropsku uniju. Ona ostaje na tom putu. Ako mogu da dodam, a ima veze sa, veliko pitanje ispred nas je pitanje očekivanja od Brisela. Voleo bih da imamo svi iste ciljeve. U prethodnom periodu smo čuli mnoge datume, koji se nisu desili. U narednom periodu, kao što je rekla predsednica Evropske komisije, Ursula von der Lajen, moramo brže raditi na evropskom putu,. Nisam srećan što vidim rat na evropskoj teritoriji. Zapadni Balkan je zaslužio da budu u Evropskoj uniji.

Vučević je naglasio i da Srbija ništa ne krije, da je nezavisna zemlja i da ima puno pravo da brani svoje strateške interese.

- Ništa ne radimo iza scene. Imamo drugačije mišljenje o sankcijama. Imali smo i mi sankcije tokom 90-tih, ne verujemo u tu politiku. Svi moramo da tražimo mirno rešenje za kraj rata u Ukrajini. Ukrajinci su napa slovenska braća, nemamo problem to da kažemo. Poštujemo Ukrajinu kao i Rusiju. Kineski predsednik posetio je Srbiju 9. maja. Videli smo šta možemo da učinimo da bude bolje za našu zemlju i građane. Verujemo da nema završenog procesa Evrope bez Zapadnog Balkana. Ne znam zašto nas zovu tako, mi smo Balkan. Bez Zapadnog Balkana ne mogu da se reše glavni problemi Evrope, od sigurnosti do kulture. Nemamo problem što neke bivše sovjetske zemlje, poput Moldavije, Gruzije ili Ukrajine, brže ulaze u EU, ali nije u redu prema zemljama Zapadnog Balkana. Mi smo takođe deo Evrope. Niko nije rekao da je Srbija potpisala važan projekat o kritičnim sirovinama. To smo potpisali sa EU, ne sa drugim partnerima.

Premijer je poslao poruku mladima da su potrebni Evropskoj uniji i njenoj politici.

- Voleo bih da smo više pričali o našoj budućnosti, a ne da smo zaglavljeni u prošlosti. Uvek pričamo o prošlosti, ko je bio više kriv. Treba nam energija mladih, koja nije pritisnuta prošlošću. To bi moglo da donese pozitivne stvari. Ponoviću, ako nema zemalja Zapadnog Balkana Evropska unija nije kompletna. Pogledajte poglavlja iz Pariza, Porto Karasa iz 2003.. Potrebne su nam mlađe generacije - zaključio je Vučević.

Ursula von der Lajen, predsednica Evropske komisije, istakla je da želi jaku Evropu, uključujući Ukrajinu i zemlje Zapadnog Balkana u njoj.

- Lideri zemalja Zapadnog Balkana treba da budete ponosni. Želimo da naši partneri iz Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije. Želim da se naš rad ubrza. Ispišimo istoriju zajedno - navela je der Lajen u svom obraćanju.

Moderator panela bio je Ali Aslan, nemački novinar.