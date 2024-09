BRNABIĆEVA PORUČILA: Naš narod nije ni glup ni nepismen, zdrav razum će na kraju pobediti

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da potpuno razume da je jedan deo građana sluđen histerijom i dezinformacijama u vezi sa litijumom, ali da oni nisu ni glupi ni nepismeni i da će na kraju pobediti zdrav razum.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi rekla da će i Finska i Nemačka pre Srbije kopati litijum, kao i da je nemački kancelar Olaf Šolc javno rekao da je rudnik litijuma za Nemačku projekat od najvećeg prioriteta.

- Ja potpuno razumem da su ljudi zabrinuti jer su ih određeni mediji i ljudi u ovoj zemlji, koji nemaju nikakve veze sa rudarstvom, u potpunosti sludeli. Ja lično nisam zabrinuta, jer na svoju sreću imam u porodici ljude koji mnogo o tome znaju. Mi smo decenijama ranije u ovoj zemlji, dakle naši inženjeri i naši instituti su tehnološki obrađivali rude koje su stotinu puta opasnije od litijuma. Ta histerija koja je nastala delom je i veštačka. Ove godine obeležavamo 20 godina ovog projekta u Srbiji. A 18 godina taj jadarit smo samo slavili, 2004. su počela istraživanja, a 2006. godine je pronađen jadarit. Hvalili smo se kako je hemijski najsličniji kriptonitu, kako smo mi Srbi jači od Supermena... Sve je bilo pozitivno i nama na ponos. Pogledajte dnevnik RTS-a tada, svi su pričali samo da krene rudarenje. Potpuno druga priča nego danas - rekla je predsednica parlamenta.

Ona je podsetila da nikada ništa nije rađeno tajno, pa je kao i premijerka išla u kompaniju sa svim medijima, koji je tada nisu pitali ništa o životnoj sredini.

- Ja sam 2020. godine bila u Loznici, u Rio Tintu. Niko me tamo nije čekao, ni Kokanović ni Petković. Na pres-konferenciji me niko ništa nije pitao o Rio Tintu. Maltene su nam govorili da smo nesposobni jer projekat još nije počeo. Dakle, ne da nismo ništa krili nego sam išla u prisustvu medija u posetu toj kompaniji. Mi smo sve vreme radili na tome da nema izvoza sirovine, da ceo taj lanac bude u Srbiji, da litijum koristimo za bogaćenje Srbije. Kada je to rekao Aleksandar Vučić, tada je nastao haos. Ponavljam, ja nisam zabrinuta, mi imamo sjajne stručnjake, institute i ja u njih imam potpuno poverenje.

Brnabićeva je zatim govorila o ostalim evropskim zemljama, koje uprkos dezinformacijama u jednom delu domaće javnosti, uveliko vrše pripreme za kopanje litijuma.

- Francuzi imaju najmanje jedan rudnik litijuma, i to je projekat od nacionalnog značaja, tako je proglašen. Oni znaju koliko je to važno za njih. Šolakovi mediji nas ubeđuju dva meseca da Nemačka neće rudariti litijum. Ja pokažem sve podatke, oni ignorišu. Izađe državna sekretarka i kaže da će rudariti, oni obrnu njene reči i kažu da neće rudariti. I onda je u petak Olaf Šolc, usred kampanje, otišao i rekao da je to projekat od najvećeg prioriteta za Nemačku. I, šta ćemo sad? Nemojte da vređate inteligenciju našeg naroda. Ja sam čak i čula da smo Aleksandar Vučić, Siniša Mali i ja vlasnici Rio Tinta. To sve može da se proveri, molim vas. Miroslav Aleksić mi u skupštini kaže kako je premijer Portugala uhapšen zbog litijuma, čovek je danas predsednik Evropskog saveta. Dakle, vi možete da usporite Srbiju, ali naši ljudi nisu ni glupi ni nepismeni. Ja sam sigurna da će razum na kraju pobediti, da će naši ljudi znati šta je istina. Posledica svega ovoga može biti jedino usporavanje Srbije, Finska sigurno ide prva, zatim ide Nemačka - rekla je predsednica skupštine i nastavila:

- Postrojenje za preradu litijuma se gradi u industrijskoj zoni u Frankfurtu, što je 15 kilometara od centra Frankfurta. Da li vi mislite da su Nemci ludi, da hoće da zagade svoju životnu sredinu, da im se deca rađaju sa anomalijama? Zašto sluđujete narod u Srbiji? Ja mislim da svaki građanin ove zemlje zna da Aleksandar Vučić neće napustiti ovu zemlju. Njemu veruju i znaju to, on ima troje dece. Ta deca će imati sutra svoju decu. Mi ovde nemamo prijatelje, rodbinu? Hoćemo sve njih da povedemo sa sobom kada navodno uništimo Srbiju zbog litijuma? Pa molim vas, zaista, da li iko u to veruje?! - upitala je Brnabićeva.

Ona je na kraju svim đacima i roditeljima poželela srećan polazak u školu. „Važno mi je da svim đacima čestitam današnji polazak u školu, da dobro uče i budu dobri drugari“, rekla je Brnabićeva.