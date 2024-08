BOJAN SIMIŠIĆ IZ "EKO STRAŽE" U PANICI, OČAJU I BEZNAĐU

BOJAN Simišić iz nevladine organizacije "Eko straža" u velikoj je panici i svoje psihotično ponašanje manifestuje i kroz nekoliko poslednjih objava na društvenim mrežama, kojima pokušava da demantuje i opravda svoje bezočno dezinformisanje i obmanjivanje javnosti tokom kojeg je na najgrublji mogući način zloupotrebio i svoju porodicu.

Foto: Printskrin

Takođe, aktiviste "Eko straže" i drugih srodnih prozapadnih nevladinih organizacija posebno je iziritirala činjenica što Simišić pozivajući na sutrašnji tzv. ekološki protest, neprekidno potencira da se protest ne održava zbog njegovih interesa, nego zbog navodnih ekoloških pitanja zbog kojih je zabrinut.

Međutim, Simišić još uvek javnosti nije pružio odgovor da li njegova "opoziciona borba" podrazumeva uživanje na moru, dok njegovi sledbenici obrazlažu nadležnim državnim organima svoje protivzakonito postupanje u koje ih je upravo uvukao Simišić.

Takođe, još interesantnije je da Simišić ni u toku današnjeg dana nije ponudio javnosti odgovor kako to da jedino on nije priveden. Njegova objava "nemojte doći zbog mene, dođite zbog njih" zapravo u potpunosti razobličava i ogoljuje do koje je mere Simišić spreman da bude licemeran i da zloupotrebljava sudbine ljudi iz svog okruženja, kojima očito već duži vremenski period manipuliše.

Zbog toga, kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora iz "Eko straže", sutra će uslediti interesantna iznenađenja unutar navedene nevladine organizacije, koja se svakako neće dopasti Simišiću. Naravno, sve će se to odraziti i na sutrašnji Simišićev "performans" ispred RTS-a.