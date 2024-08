ŠEŠELJ: DS od početka bila strana agentura

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je Demokratska stranka od početka bila strana agentura.

Foto: Printskrin TV Pink

- Ja se sećam da su pred prve izbore 1990. godine dobili silu novca od Amerikanaca i Amerikanci su im naručili štampanje plakata u Grčkoj. Tad su bili većinski izbori i za svakog svog kandidata su štampali poseban plakat. Nagomilali su te plakate u predvorju Pedagoške akademije i to im je ostalo posle izbora jer nisu imali dovoljno članstva da to polepe. To je bio bačen novac - kazao je Šešelj za Informer TV.

Ističe da su stranci i njega pokušali više puta da vrbuju, ali bezuspešno.