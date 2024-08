VUČIĆ IZ PRAGA O SVIM TEMAMA: Važno je što su Amerikanci i Evropljani osudili Kurtija, uskoro razgovori sa Rio Tintom - neka se pripreme

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Praga nakon završetka Globalnog bezbednosnog foruma GLOBSEC 2024.

Foto: TV Pink printskrin

- Češki predsednik će uskoro doći u Srbiju, imao mnogo čeških investitora. Sadržajan razgovor sa Ursulom fon der Lajen, otvoren razgovor sa Lajčakom, dobar razgovor sa finskim predsednikom. Razmenjivaćemo stavove i nadu i svoja očekivanja, uputiti molbe Kini da se uključi u rešavanje problema po pitanju mira. Imaćemo sastnake sa nekoliko čeških kompanija sastanke. Imali smo sa Robertom Fasom važan sastanak, zadovoljan sam i mislim da je bilo dobro bez obzira na umor i sve što se zbivalo.

- Obnovili smo stare, napravili nove kontakte i nadam se da ćemo pre kraja godine videti napredak Srbije na evropskom putu, a stvarno nisam u stanju da obećam da ćemo da budemo deo EU 2028 jer bi to bilo neozbiljno sa moje strane. Ne volim da govorim neistinu svom narodu zarad političkih poena. Ako bude, biću najsrećniji na svetu i priznati da sam promašio ali se plašim da nisam promašio i u onim drugim procenama što se tiče situacije na ratištu - rekao je Vučić.

O KiM

Vučić je izjavio da je važno to što su i Evropljani i Amerikanci osudili premijera privremenih institucija samouprave u Prištini Aljbina Kurtija za upad prištinskih snaga na sever Kosova i Metohije, dodajući da "polako ali sigurno" ceo svet počinje da razume ko je taj koji stvarno i suštinski pravi probleme u regionu.

"Važno je to što KFOR, što NATO, drži svoje pozicije čvrsto vezano za most na Ibru. Ja moram da priznam da ne razumem sasvim šta je smisao, osim želje da se isprovocira Srbija? Uopšte ne razumem šta je smisao i šta je krajnji rezultat, koji prištinsko rukovodstvo vidi", rekao je Vučić u Pragu, gde učestvuje na Globalnom bezbednosnom forumu "GLOBSEC 2024" u Pragu.

On je upitao u čemu je smisao upada prištinskih snaga na sever Kosova i Metohije.

"Smisao je da zauzmete neku sobu ili neku zgradu i sklonite se za deset dana, šta onda? I okupirate i držite tako mesec dana i šta onda? Šta ste postigli, šta ste uradili? Pri tome jasno pokazujete da sve radite bez dogovora sa svojim partnerima, sa onima koji su vas rodili, sa onima koji su vas napravili i istovremeno sve radite na destabilizaciji celog regiona. Ne vidim da je to mudra politika, ali što bih njih savetovao šta da rade i kako da rade", rekao je Vučić.

Dodao je da će Srbija da se ponaša odgovorno.

"U ovom trenutku predstavnici Srpske liste imaju razgovor sa Kvintom u Prištini. Verujem da će preneti svoju zabrinutost. Mi ćemo da radimo sa našim narodom. Oni će sva svoja primanja da dobijaju, kako god. Nastavićemo da investiramo što je moguće više i pokušaćemo da čuvamo mir i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ali mislim da je, ako postoji u svim ovim lošim stvarima jedna sitnica koja nije loša, to je ta da polako ali sigurno ceo svet počinje da razume ko je taj koji stvarno i suštinski pravi probleme u regionu", zaključio je Vučić.

Dodao je da je razgovarao o situaciji na Kosovu i sa Miroslavom Lajčakom. rešenja za naš narod.

O rafalima

- Problem je u tome što ti ljudi svesno rade protiv svoje zemlje. Oni će sve najgore reći i francuskom predsedniku samo da bi zadovoljili svoje partikularne interese. Što se tiče cene aviona, kažu duplo skuplji nego hrvatski. Koliko košta kada kupite najnoviji mercedes, a koliko kada kupite D klasu iz 1967 godine, e to je razlika u ceni. Kupite nove avione, šta ja da objašnjavam. Možda su hteli da kažu da je neko uzeo mito, tako uvek polaze od sebe. jedino što im je u glavi je koliko bi mogli da stave u svoj džep i polazeći od sebe dolaze do tih zaključaka.

- Kada su hrvati kupoval irafale, to je bila vest za region niko nije reč rekao, nik ose nije pitao šta će NATO zemlji 12 rafala. kad Srbija kupi 12 zapadnih aviona, tragedija, užas, kako je to moguće... U tome učestvuju naši mediji, mi uvek moramo da budemo neko ko se izvinjava. Za šta, jer smo platili nešto oi uzeli ono što drugi odavno već rade?

O naslovnoj strani Danasa

- Niko ne vidi da sam diktator, niko sem njih. Ponosan sam na slobodnu Srbiju, zamislite diktatorsku zemlju u kojoj ste svaki dan na naslovnoj strani kao diktator. Srećan sam što mogu da lupetaju i nemma problem sa tim.

Šolc i poseta rudniku litijuma

- On ima teške izbore i u finišu kampanje je otišao da otvara radove na rudniku litijuma. Nije imao sukobe i probleme, zna da je to jasan signal nemačkoj industriji da će da ide napred. Nigde nije bilo problema, a mi umesto da se zahvljaujemo bogu što imamo litijum, mi treba da se osećamo kao prokleti jer će nam pojedini ljudi sa što manje znanja i sa teorijama zavere da objašnjavaju kako ćemo da imamo dve glave, tri roga bez činjenica. Nemci su manje površni, odgovorniji a mi ćemo u inat da izaberemo najgori put za nas, ne po prvi put u istoriji. Daću sve od sebe da to ne bude tako, ukoliko budemo imali sve garantije za zdravlje ljudi i punu zaštitu životne sredine. Očekuju me i razgovori sa ljudima iz Rio tinta i neka se pripreme. Važno je da naša zemlja gura napred. Imaćemo pad u poljoprivredi zbog suše, problem je energetika.

O struji

- Mi za osam devet godina, ako uključimo sve punjače, nemamo struje. Svi hoće zimi da budu u majicama po kući i svi hoće da im bude hladnije leti. Industrija traži sve više, svi traže, veštačka intelignecija srče struju, iz čega da imamo? Niko više neće da kopa ugalj, pitanje je na koliko mesta imamo da ga kopamo. Ni ugalj više nije jeftin. Od čega ćemo da proizvedemo struju? To što ljudi nešto vole ili ne vole da čuju, ja sam tu da konstatujem i rešavam probleme a ne da govorim ono što im je lepo da čuju. Od mene ljudi treba da očekuju rešavanje problema i da uradimo za zemlju ono što je najbolje.

- Videli ste i dole u sali, iako je 90 odsto njih koji rade u evropskim institucijama, 90 odsto je bilo saglasno sa mnom, znaju da pričam istinu, samo niko ne sme da kaže. Bliži mi se kraj mandata, mogu da pričam samo istinu i baš me briga.

- Još jedna velika poseta, uskoro stiže predsednik Izraela - rekao je Vučić.