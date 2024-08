ŽAK Rupnik - profesor na Univerzitetu Sciences Po u Parizu rekao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspešno balansira - da je protiv rata u Ukrajini, ali da nije uveo sankcije Rusiji.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

"To je deo srpskog balansiranja, ono što predsednik Vučić radi uvek - on se prvo oslanja na Rusiju i govori da je Rusija veliki partner, dobio je orden od predsednika Putina ali sa druge strane kaže da su evropske integracije stvar na kojoj Srbija insistira. Sad u ovom ratu Srbija ne podržava agresiju Rusije na Ukrajinu ali se nije priključila sankcijama EU i pita se 'zašto bi se priključila kad Srbija nije u EU' i to donekle ima smisla iz srpske perspektive, dok sa strane EU bi voleli da čuju snažnije udaljavanje Srbije od ruskog rata u Ukrajini!"

PROFESOR IZ PARIZA ZA N1: VUČIĆ USPEŠNO BALANSIRA - PROTIV JE RATA U UKRAJINI ALI NIJE UVEO SANKCIJE RUSIJI!



Žak Rupnik - profesor na Univerzitetu Sciences Po u Parizu:



