HITNO SE OGLASIO PETKOVIĆ: Kurti sprovodi etničko čišćenje!

DIREKTOR kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti svojom antisrpskom politikom sprovodi etničko čišćenje, kao i da je jasno da gašenjem srpskih institucija želi da završi sa srpskim narodom.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

On je za RTS, povodom jučerašnjeg upada takozvane kosovske policije u zgrade Privremenih organa u četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije, da se radi o institucijama od vitalnog značaja za opstanak Srba na KiM, koje pružaju minimum javnih usluga i preko kojih se obezbeđuju plate, penzije, socijalna davanja.

- Nije tačno kako kažu u Prištini da je to obračun sa paralelnim institucijama. Ne postoje paralelne institucieje kada su to legalne institucije Srbije na KiM. Ono što je nelegalno i nelegitimno su opštine koje vode albanski gaulajteri u četiri opštine na severu KiM, gde su sa 300, 400 glasova zauzeli srpske opštine i srpske zgrade i tamo gde Srbi niviše mogli da ostvaruju svoja prava imali smo izmeštene prostorije. Kosovska policija je u te prostorije upala - rekao je Petković.

Tanjug

Dodao je i da tzv. kosovska policija nije upala samo u zgrade privremenih organa već i u biro Kancelarije za KiM, PIO fond, u Leposaviću u Institut za srpski jezik i kullturu, Kancelariju za mlade.

- Reč je o nasilnom potezu Aljbina Kurtija. Ovim potezom je srpski narod doveden pred svršen čin. Umesto da se ide na deeskalaciju imamo 30 novih eskalatornih poteza od strane vlasti u Prištini - rekao je Petković.

On je naglasio i da vreme kada su upali u te prostorije, u 16.40, kada u njima nije bilo zaposlenih, govori da je moguće da su čekali da francuski predsednik Emanuel Makron završi posetu Beogradu, jr su zbog te posete bili mnogo nervozni.

- Mnogo su nervozni zbog te posete koja je bila više nego prijateljska i zbog ugovora koji su potpisani, između ostalog i o kupovini Rafala. Njima ne odgovara dodatno pozicioniranje Srbije na međunarodnoj sceni, posebno kada je reč o EU. Iznerviralo ih je i što je Makron rekao da osuđuje jednostrane poteze Kurtija, da prati situaciju i težek položaj Srba na KiM i da ZSO mora da bude formirana. Očigledno je ta nervoza dovela i do ove nove jednostrane akcije Aljbina Kurtija - rekao je Petković.

Petković je rekao da su u kontaktu sa predstavnicima međunarodne zajednice kojima objašnjavaju šta se dešava i da je to udar na dijalog, ali i na sve što se gradilo na putu normalizacije prethodnih godina. Kako je istakao jasno je da Kurti ne želi dijalog i da moramo da pozovemo zajednicu da reaguje da zaustave ludilo Kurtija prema Srbima na KiM.

- Ali svedoci smo i da je bilo ozbiljnih jednostranih poteza i kada su zatvarali banku Poštanske štedionice i privremene organe i u Štrpcu i u Istoku i Klini i Peći, videli smo saopštenja i Amerikanaca i Kvinte nekada jača nekada blaža, EU ali nikakve konkretne poteze nakon toga ne. Ne možete da perete ruke od onoga što Kurti radi time što date saopštenje - rekao je Petković.

Dodao je da Kurti potezima menja realnost na terenu na KiM. "A oni kažu idite u Brisel i tamo razgovarajte. O čemu da razgovaramo, jednostranim potezima Aljbina Kurtija koji neće da promeni odluke. Vi ste to dopustili, niste reagovali na pravi način kada je trebalo. Imamo saopštenja, ali bolje da imamo i te reakcije nego da nemamo", rekao je Petković.

Objašnjava da je dobro poznato da je tzv. Kosovo čedo zapada i da će zaa Kurtija reći i da je tvrdoglav i da neće da sluša, ali da će mu na kraju gledati kroz prste.

- A Srbi stradaju, srpske institucije se gase i svi sležu ramenima. Mi ovde u Beogradu ozbiljno razmišljamo, vodimo računa da zaštitimo Srbe ali da očuvamo mir. Mi ćemo nastaviti da i dalje vodimo računa o našem narodu i isplaćujemo davanja kao i do sada. To je pre svega zahtev i prema vladi predsednika Aleksandra Vučića - rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, Kurti sve više divlja i njegova politika je dovela do tačke usijanja naročito na severu. "Videli smo opredeljenje Srba da ne trpe ovakvo stanje koje dovodi do stvaranja nepodnošljivih uslova za život što je jasna pravna formulacija za etničko čišćenje. Kurti nastavlja da sprovodi sve što želi, ušao je i u predizbornu kampanju, obračunava se sa Srbima, a međunarodna zajednica samo šalje saopštenja", rekao je on i ponovio da će Srbija i Kancelrija nastaviti da brine o srpskom narodu.

FOTO SRPSKA LISTA

Istakao je da Kurti želi rat, jer mu ne odgovara ovakvo pozicioniranje Srbije u okvirima međurodne zajednice i Evropske unije i zato nasilnim akcijama pokušava da izazove reakciju Srba.

- Pozivam srpski narod na KiM da ostane suzdržan i da demokratskim i mirnim putem izrazi svoj protest, a mi ćemo nastaviti da se borimo za svoj narod. Da budemo strpljivi, jer teror Kurtija neće još dugo da traje - rekao je on. Kako je rekao tokom noći je imao razgovore i sa predstavnicima međunarodne zajednice i sa Srbima na KiM.

- Sve te institucije su okosnica za formiranje ZSO. Naše institucije su temelj za formiranje ZSO, a Kurti hoće da kaže nema Srba, nema srpskih institucija, samom tim nema potrebe da se formira ZSO. To je opasno i što će dovesti do produbljivanja napetosti - zaključio je Petković.