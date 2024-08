OGLASIO PREMIJER VUČEVIĆ O DRAMI NA KiM: Kurti krenuo u ostvarenje svog plana - da protera i ugasi sve što je srpsko sa Kosmeta

PREMIJER Miloš Vučević osudio je upad pripadnika specijalne jedinice takozvane kosovske policije u zgrade Privremenih organa u četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije - Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

Foto: Instagram

- Najoštrije osuđujem upad pripadnika specijalne jedinice takozvane kosovske policije u zgrade Privremenih organa u četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije - Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, i zahtevam hitnu i najoštriju reakciju međunardone zajednice. Da je sve ovo vreme, od kada Kurtijev režim ide na Srbe dugim cevima, bilo drugačijih reakcija osim prećutkivanja i ignorisanja nasilja i kriminalizacije severa Kosova i Metohije od strane Aljbina Kurtija, možda danas ne bi gledali slike ovog užasnog nasilja. Očigledno je da je Kurti krenuo u ostvarenje svog plana, a to je da protera i ugasi sve što je srpsko, pa tako i srpske institucije na Kosovu i Metohiji. Indikativno je da je svoj poslednji obračun sa Srbima Aljbin Kurti naredio odmah nakon završetka dvodnevne posete Srbiji predsednika Francuske Emanuela Makrona. Srbija je jasno poslala poruku da se čvrsto zalaže za mir i stabilnost u regionu, ali neće dozvoliti nasilje i pogrom nad njenim narodom. Za esklalaciju nasilja na Kosovu i Metohiji kriva je iskljuvo jedna strana - režim Aljbina Kurtija, i to je danas ponovo pokazao. Srbi žive pod njegovim terorom, i to pod hitno mora da se prekine! - rekao je Vučević.