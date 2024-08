POTPISANI UGOVORI ZA RAFALE Vučić: Ukupna vrednost 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona

U PRISUSTVU predsednika Srbije Aleksandar Vučića i predsednika Francuske Emanuela Makrona u Palati Srbija razmenjeno je 12 potpisanih dokumenta o saradnji dve zemlje u više oblasti, među kojima je i ugovor o nabavci aviona "Rafal" i prateće robe i usluga.

Foto N. Skenderija

Ugovor o nabavci aviona "Rafal" i prateće robe i usluga razmenili su ministar odbrane Bratislav Gašić i izvršni direktor i predsedavajući Erik Trapije.

- Za nas je velika vest kupovina Rafala. Ugovor je potpisan sa kompletnim pomoćnim logističkim paketom, od rezervsnih motora do svega drugog. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi. 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest. To će doprimeni značajnom povećanju operatuvnoih sposobnosti naše armije. Potpuno drugačiji pristup. Mi smo srećni što postajemo deo "Rafal kluba". Hvala predsedniku Makronu što je doneo takvu odluku i što nam je omogućio da kupimo nove "Rafale". Iako nije bilo lako. Mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje delove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži Erik ili Siniša. Nekako sam ja danas uspeo da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo. Verujem da ćemo imati dobru saradnju naših armija u budućnosti. Ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno. Mi ćemo u 2024. i 2025. uplatiti iz budžeta po 15 posto, po 421 milion evra. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u BDP-u - rekao je Vučić.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Duško Žarković i predstavnici kompanije „Daso Avijacija“.

Opremanje Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane „Rafalima“ obezbediće dugoročnu zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije i doprineti sveukupnoj bezbednosti naše zemlje i građana.

Uskoro opširnije