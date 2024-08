"RAFALI" DONOSE NADMOĆ NA NEBU: Delimično nevidljiv, ima širok spektar dejstava - Sve o moćnom avionu za koji je juče potpisan ugovor

Pored Francuske koriste ga ratne avijacije Grčke, Hrvatske, Egipta, Katara, Indije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, a veliki broj aviona naručila je i Indonezija. Stručnjaci kažu da bi Srbija nabavkom "rafala" napravila diversfikaciju svog letećeg arsenala i prevladala zavisnost od samo jednog proizvođača.

"Rafal" je dvomotorni avion sa mogućnošću nadzvučnog krstarenja brzinom od 1,4 maha, bez dodatnog sagorevanja goriva, a najveća brzina mu je 2.223 kilometra na čas. Borbeni dolet je 1.852 kilometra, a neborbeni 3.700 kilometara sa priključenim spoljnim spremnicima. Brzina penjanja je 304 metra u sekundi, a najveća visina leta 16,8 kilometara.

"Rafal" se izdvaja i zbog mogućnosti obavljanja široke lepeze borbenih zadataka i danju i noću, u svim vremenskim uslovima zahvaljujući integrisanom informatičkom sistemu "spektra" koji softverski smanjuje radarski odraz aviona slanjem lažnih podataka za ometanje radara, što letelicu čini delimično nevidljivom. Isti softver daje pilotu sve podatke na viziru kacige i omogućava mu izuzetnu svest o taktičkoj situaciji, uključujući upozorenja na radarsko ozračenje i nadolazeće IC vođene projektile.

Velika vest za Srbiju

O potpisivanju ugovora o nabavci Rafala sinoć je prilikom obraćanja sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Za nas je velika vest kupovina Rafala. Ugovor je potpisan sa kompletnim pomoćnim logističkim paketom, od rezervsnih motora do svega drugog. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi. 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest. To će doprimeni značajnom povećanju operatuvnoih sposobnosti naše armije. Potpuno drugačiji pristup. Mi smo srećni što postajemo deo "Rafal kluba". Hvala predsedniku Makronu što je doneo takvu odluku i što nam je omogućio da kupimo nove "Rafale". Iako nije bilo lako. Mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje delove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži Erik ili Siniša. Nekako sam ja danas uspeo da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo. Verujem da ćemo imati dobru saradnju naših armija u budućnosti. Ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno. Mi ćemo u 2024. i 2025. uplatiti iz budžeta po 15 posto, po 421 milion evra. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u BDP-u - rekao je Vučić.