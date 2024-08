DANAS STIŽE MAKRON: Veoma značajna poseta za Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas i sutra francuskog kolegu Emanuela Makrona, koji bi u srpsku prestonicu trebalo da stigne u večernjim satima. Srž ovog važnog susreta biće ekonomske teme, podrška evrointegracijama naše zemlje, finalizacija dogovora o nabavci 12 borbenih aviona "rafal", saradnja u oblasti veštačke inteligencije i 5G mreže.

Foto: Tanjug/AP photo

Predsednik Vučić je rekao da će sa Makronom razgovarati o veoma bitnim pitanjima:

- Pogledajte kako je poseta podeljena. Ići ćete u posetu 'Šnajderu', što znači poziv na saradnju u oblasti inovacija, nauke, tehnologije, veštačke inteligencije i dolazak novih francuskih investitora. Obilazak onoga što je važno na aerodromu, naš aerodrom postaje najveći vazdušni hab u ovom delu Evrope. Istovremeno, to je pokazatelj kako će da rade francuske kompanije na metrou, gde izvodimo ozbiljne radove i šta dalje treba da činimo,do naše vojno-tehničke saradnje.

Napomenuo je da nije sve završeno kada je reč o kupovini aviona "rafal".

- To bi bila velika stvar za nas, jer bi značilo ogroman napredak u borbenoj gotovosti i vojnoj moći Srbije, sigurnosti naše zemlje. Mi nigde ne izazivamo probleme, niti to planiramo, niti to nameravamo. Ovo je ogroman signal poverenja između Francuske i Srbije. Želimo samo da sačuvamo svoju zemlju, ali time bi Srbija bila mnogostruko jača. Imamo još jednu stvar oko koje nismo saglasni. Nije to više pitanje cene, to je pitanje određenih garancija. Ako to uspemo da rešimo, biće u redu, ali oko ovoga se mučimo već četiri dana - istakao je Vučić.

Foto: Printskrin

Prema programu posete, očekuje se da visoki gost sleti na Aerodrom "Nikola Tesla" oko 18 sati, nakon čega će uslediti ceremonija svečanog dočeka ispred Palate "Srbija" sa vojnim počastima. Posle susreta dvojice državnika biće razmenjeni potpisani bilateralni dokumenti. Makron će sutra otići u Novi Sad gde će posetiti Galeriju Matice srpske i obići nove postavke. On će se sa svojim domaćinom Vučićem obratiti na Forumu o mladima i veštačkoj inteligenciji. Po povratku u Beograd dvojica lidera će otkriti ploču povodom završetka radova na modernizaciji Aerodroma "Nikola Tesla".

Foto: Z.Jovanović



Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre ocenio je kao veoma pozitivnu vest dolazak francuskog predsednika u Beograd i naglasio da je poseta važna i u kontekstu evrointegracija.

- Mislim da je ta poseta deo angažmana mnogih zemalja članica koje rade na jačanju bilateralnih odnosa sa Srbijom - rekao je Žiofre novinarima.