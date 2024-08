"BESANA NOĆ JE PRED NAMA" Vučić o poseti Makrona: Rafali ogroman signal poverenja između Francuske i Srbije

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić govorio je i o predstojećoj poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Za nas je važno da sa Makronom razgovaramo o veoma bitnim pitanjima. Pogledajte kako je podeljena poseta. Imate posetu Šnajderu što znači poziv za saradnju u oblasti inovacija, nauke, tehnologije, veštačke inteligencije i dolazak novih francuskih investicija. Obilazak onoga što je važno - završnih radova na aerodromu. Naš aerodrom postaje najveći vazdušni hab u ovom delu Evrope. Istovremeno to je pokazatelj kako će da rade francuske kompoanije na metrou, gde već izvodimo ozbiljne radove i šta dalje treba da činimo, do naše vojno-tehničke saradnje, još uvek nije završeno, besana noć je pred nama - rekao je Vučić komentarišući Makronovu posetu.

Foto: Printskrin

Istakao je da pregovori oko nabavke Rafala od Francuske još uvek nisu završeni do kraja.

- Još nije zaršeno. To bi bila velika stvar za nas je bi značilo ogroman napredak u borbenoj gotovosti i vojnoj moći Srbije. Sigurnost naše zemlje. Mi nigde ne izazivamo probleme, niti to nameravamo. To je ogroman signal poverenja između Francuske i Srbije. Želimo samo da sačuvamo svoju zemlju, a time bi Srbija bila mnogostruko jača. Mi imamo jo'š jednu stavr oko koje nismo saglasni - nije to pitanje cene, to je pitanje određenih garancija, i ako to uspemo da rešimo biće u redu. Oko toga se mučimo već 4 dana, po ceo dan - rekao je predsednik o nabavci Rafala.

- Super je što Makron dolazi u Novi Sad. Ja idem sa aerodroma u Češku, tamo ćemo imati važne razgovore - najavio je Vučić.