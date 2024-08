BORIMO SE ZA ISTINU - VUČIĆ O LITIJUMU: Čuo sam mnogo argumenata, dobrih primera od naših naučnika

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o svim najvažnijim temama u Dnevniku RTS.

- Ja tražim da se oni bore za bilo koji svoj stav. Vi svi imate obavezu da radite za državu - rekao je Vučić o dijalogu sa stručnjacima o litijumu. - Danas sam čuo mnogo argumenata, dobrih primera i stvari, tu su bili ljudi sa naših fakulteta, geološke, građevinske struke, fizike, hemije, predsednik SANU. Dogovorili smo se da nastavimo da razgovaramo, otvorimo razgovore, široku debatu, imamo vremena, nema nikakvih odluka u narednom periodu, a onda da se borimo za istinu kakva god da je - rekao je predsednik.

- Rekao sam ljudima - ne tražim od vas da se povinujete stavu države zbog ekonomije, rasta plata, što je svakako činjenica, ne ne, molim vas kažite šta mislite, mi ćemo da poštujemo vaš stav. Tražim od vas da građanski hrabro nešto kažete, a ne da podilazite masi ili bilo kome ddrugom zato što ne želite da budete napadnuti na društvenim mrežava, da budete prokazani u pojedinim medijima, i tako dalje. Ja nemam problem sa tim. Vas molim da pokažete tu građansku hrabrost, jer je nama potrebno vaše znanje,. vi ga imate, mi ga nemamo. Dajte nam to svoje znanje za koje ste plaćeni. Pomozite svojoj zemlji, svom narodu, i ništa više od toga. Veoma sam zadovoljan i srećan kako je to izgledalo - rekao je on.

- Video sam veliku energiju i veliku želju da Srbija napreduje.